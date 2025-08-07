Зеленський зідзвонився з президентом Франції після розмови з Трампом

За словами глави нашої держави, він дав Макрону «українське бачення» вчорашньої розмови

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з французьким лідером Емманюелем Макроном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави нашої держави.

За словами Зеленського, він дав французькому президенту «українське бачення» вчорашньої розмови з главою США Дональдом Трампом і європейськими партнерами.

«Емманюель поінформував про свої контакти з лідерами – ті, які вже відбулися зранку і які ще плануються на цей день. Координуємо наші позиції та однаково бачимо необхідність спільного європейського погляду на ключові для Європи безпекові питання. Від виваженості та дієвості кожного нашого кроку, Європи та Америки, залежить дуже багато – і зараз, і на майбутнє», – зазначив український президент.

Глава України наголосив, що робота на рівні радників і на рівні лідерів має бути результативною. «Пам’ятаємо, що потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до цього, і саме з Росії чіткої публічної відповіді наразі немає. Тож найближчий час має показати, якими будуть наслідки, якщо Росія й надалі затягуватиме війну та зриватиме конструктивні зусилля», – додав він.

Як зазначив Зеленський, вони з Макроном згодом обговорять підсумки інших розмов, які відбудуться з іншими лідерами.

Нагадаємо, 6 серпня диктатор Володимир Путін та спецпосланець Трампа Стів Віткофф провели переговори у Росії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав зустріч «дуже продуктивною».

Згодом президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. «Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві», – розповів. Зеленський за підсумками розмови.

До слова, Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчими днями.