Зеленський погодив пріоритети для ударів по Росії у відповідь

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна

Президент заслухав доповіді щодо дипстрайків
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський наголосив на важливості балансу між інвестиціями в далекобійну зброю та її досягненнями

Президент України Володимир Зеленський провів нараду із військовим керівництвом щодо ударів по Росії у відповідь на її агресію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт глави держави.

«Провів нараду щодо дипстрайків (засоби DeepStrike – «Главком») – наших цілком справедливих відповідей на російські удари. Доповідали Збройні Сили України, Служба безпеки України, міністр оборони та секретар РНБО про результати наших операцій, а саме – про масштаб уражень у Росії, співвідношення між ціною удару та результатом, вплив на воєнну машину агресора», – розповів президент.

Зеленський відзначив, для України стає дедалі більш привабливим баланс між інвестиціями в далекобійну зброю різних типів та її досягненнями. За словами лідера, треба, щоб російська логістика та військові об’єкти, з яких бомбардують територію України, а також елементи воєнної економіки окупантів зазнали значних втрат.

«Визначили пріоритети для дипстрайків і наших оборонних виробництв. Спроби Росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну. Вдячний усім, хто працює заради української сили. Пишаюся нашими воїнами», – підсумував Зеленський.

Зеленський погодив пріоритети для ударів по Росії у відповідь фото 1
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Нагадаємо, що 6 серпня президент України Володимир Зеленский погодив нові операції СБУ. Він заслухав доповідь очільника Служби безпеки Василя Малюка.

Примітно, що СБУ проводять операції вглиб на території ворога. Нещодавно співробітники Служби безпеки України ліквідували агентів російських спецслужб, які здійснили вбивство полковника СБУ у Києві. Операцією особисто керував Малюк.

Також раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що у липні Сили оборони мали значні успіхи в застосуванні засобів DeepStrike. Уражено десятки об'єктів воєнно-промислового комплексу противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Упродовж місяця було уражено десятки об'єктів воєнно-промислового комплексу противника.



