Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн та назвав теми розмови

Президент України розповів фон дер Ляєн про розмову з Трампом і не тільки

Президент України Володимир Зеленський 7 серпня провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

Український лідер виразив фон дер Ляєн вдячність, а також поінформував її про розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася напередодні. Ба більше, Зеленський розповів їй про наявні дипломатичні можливості.

«Україна прагне реального та чесного закінчення цієї війни, і для нас важливо, що вся вільна Європа – з нами на цьому шляху. Дякую Урсулі за чітке бачення того, що обʼєднана Європа має брати участь в усіх процесах, які стосуються України. Ми вже у перемовинах щодо вступу, і Україна буде частиною Євросоюзу», – заявив президент.

Зеленський також розповів про велике значення Євросоюза у питанні реконструкції України після війни. Він пояснив, що це буде одним з найбільших за десятиліття економічних проектів для всієї Європи. «Тож голос Європи звучатиме у дипломатії. Дякую», – підсумував він.

Нагадаємо, 6 серпня президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Вони обговорили теми, які було озвучено в Москві.

Це сталося після того, як зустрілись спецпосланець Трампа Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін.

Наступного дня Зеленський говорив із французьким лідером Емманюелем Макроном. Він поінформував також президента Франції про розмову з Трампом і європейськими партнерами.

Примітно, що попереднього разу Зеленський розмовляв із Урсулою фон дер Ляєн 27 липня. Тоді вони обговорили багато питань: європейську інтеграцію України, подальше посилення санкцій проти РФ та роботу антикорупційної інфраструктури.