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FT: Західні політики намагалися переконати Зеленського ветувати законопроєкт про НАБУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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FT: Західні політики намагалися переконати Зеленського ветувати законопроєкт про НАБУ
Французький президент намагався відмовити українського лідера від підписання закону №12414
фото: Reuters

За даними медіа, Макрон і Кошта зателефонували українському президенту «в останній момент»

Президент Франції Емманюель Макрон та голова Європейської ради Антоніу Кошта телефонували українському президенту Володимиру Зеленському, намагаючись переконати його не підписувати закон №12414, який передбачав обмеження повноважень антикорупційних органів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Як зазначають журналісти, Макрон і Кошта зателефонували українському президенту «в останній момент», намагаючись відмовити його від підписання. У той же день на цьому наполягали посли країн G7 у Києві. Один із них заявив, що їх понад дві години тримали в закритій кімнаті без телефонів.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку. Документ міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій. Глава України стверджує, що новий законопроєкт усуне російський вплив і втручання в діяльність органів правопорядку. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відреагували на підготовку нового законопроєкту.

Вже 24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів. Зауважимо, 22 та 23 липня тривали акції на підтримку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

До слова, нардепи з різних фракцій зареєстрували у Раді новий законопроєкт, який має повернути незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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Теги: НАБУ Велика сімка САП Еммануель Макрон Європейський союз

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