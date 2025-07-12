Президент готовий невідкладно підписати закон про множинне громадянство

Законопроєкт №11469 передбачає легалізацію множинного громадянства

Президент України Володимир Зеленський готовий невідкладно підписати закон про множинне громадянство. Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні, передає «Главком».

Володимир Зеленський провів розмову з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком про засідання українського парламенту наступного тижня. Зеленський підкреслив, що очікує результативних засідань.

«Уже був ухвалений закон про множинне громадянство, і це вагоме питання, зокрема, для тих, хто воює заради України. Дуже очікую розблокування цього закону, щоб невідкладно його підписати», – підсумував президент.

Нагадаємо, Верховна Рада готується ухвалити законопроєкт №11469, що передбачає легалізацію множинного громадянства. Ключовим регулятором стане Кабмін – саме уряд визначатиме перелік держав, громадянство яких можна буде поєднувати з українським.

Як відомо, 17 грудня 2024 року Верховна Рада підтримала за основу (в першому читанні) законопроєкт № 11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні. На цей час, згідно з українським законодавством, держава не визнає подвійного громадянства своїх громадян.

Зауважимо, віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив, що з огляду на чинне законодавство, коли українці отримають паспорт іншої країни, вони не можуть зберігати український паспорт. Однак вони його не здають і потрапляють в юридичний казус.

До слова, Світовий конгрес українців привітав ухвалення в першому читанні законопроєкту України про множинне громадянство, але підкреслив, що документ потребує важливих змін.