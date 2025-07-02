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У Маска був доступ до секретної інформації – Washington Post

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Маска був доступ до секретної інформації – Washington Post
У семи основних департаментах чи агентствах DOGE Маск отримав право переглядати записи можуть приносити користь його бізнесу
фото: as.com/Annabelle Gordon

Департамент ефективності уряду США (DOGE) має доступ до конфіденційних даних, які можуть допомогти Ілону Маску

Американський мільярдер та колишній керівник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск мав доступ до секретної інформації про приватні компанії, що викликає серйозні побоювання щодо можливого конфлікту інтересів. Як повідомляє «Главком», про це пише газета The Washington Post.

За даними видання, Маск потенційно міг використати отримані відомості для зміцнення позицій власних компаній та боротьби з конкурентами. Проведене розслідування виявило, що як мінімум у семи великих урядових департаментах та агенціях команда DOGE під керівництвом Маска забезпечила собі право доступу до документів, що містять комерційні таємниці конкуруючих компаній, непублічну інформацію про державні контракти, а також дані про конфіденційні регуляторні дії.

«Значний обсяг інформації, яку ми надаємо уряду, містить конфіденційні дані, критично важливі з точки зору конкурентної боротьби. Передаючи ці відомості, ми розраховуємо на їхній надійний захист. Тепер з'ясовується, що наші компанії опинилися в уразливому становищі», – заявив один з бізнес-конкурентів Маска на умовах анонімності.

Раніше президент США Дональд Трамп доручив самому DOGE провести перевірку щодо його керівника – Ілона Маска. Цей крок може свідчити про зростаючу напругу між адміністрацією президента та технологічним магнатом.

Раніше президент США Дональд Трамп розповів журналістам про конфлікт з Ілоном Маском, та натякнув на можливу його депортацію з країни. Коментуючи питання, Трамп зазначив, що Маск «може втратити набагато більше».

 До слова, Дональд Трамп порадив американському підприємцю Ілону Маску «повернутись додому до ПАР» на тлі критики бізнесменом законопроєкту глави держави про податки. 

До цього американський мільярдер Ілон Маск вчергове розкритикував бюджетний законопроєкт президента США Дональда Трампа. Бізнесмен наголосив, що у разі затвердження документа Конгресом, він створить нову політичну партію.

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Теги: США Дональд Трамп розслідування Ілон Маск бізнесмен конфлікт законопроєкт

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