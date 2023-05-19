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Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії
Володимир Зеленський запросив Мухаммада бін Салмана Аль Сауда відвідати Україну
фото: Офіс президента

Сторони обговорили актуальні двосторонні відносини та питання глобального характеру

Президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Саудівської Аравії зустрівся зі спадкоємним принцом, прем'єр-міністром країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під час переговорів сторони обговорили актуальні двосторонні відносини та питання глобального характеру.

Зеленський поінформував співрозмовника про головні елементи української мирної ініціативи, а також розповів про поточну ситуацію в Україні.

«Крім того, президент наголосив на успішній участі Саудівської Аравії у поверненні з російського полону 10 іноземних військовополонених і висловив зацікавленість у продовженні спільних зусиль зі звільнення бранців», – йдеться у повідомленні.

Спадкоємний принц, у свою чергу, підтвердив зацікавленість в інвестиціях в Україну.

Наприкінці зустрічі Зеленський запросив Мухаммада бін Салмана Аль Сауда відвідати Україну з офіційним візитом.

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Саудівської Аравії та виступив на Лізі арабських держав.

Теги: Саудівська Аравія Володимир Зеленський Україна

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