Зеленський дав посаду політику, який підтримував Харківські угоди

Анатолій Кінах при Зеленському став головою Національної тристоронньої соціально-економічної ради, хоча раніше підтримував Харківські угоди

Після початку розслідування СБУ щодо Харківських угод Володимир Зеленський призначив того, хто за них голосував

Уже після початку розслідування СБУ щодо Харківських угод президент Володимир Зеленський призначив головою Національної тристоронньої соціально-економічної ради Анатолія Кінаха, який лобіював підписання цих угод із Росією в 2010 році. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми» про лобістів Харківських угод у владі Зеленського, пише «Радіо Свобода».

Зазначається, що Зеленський призначив Кінаха у серпні, хоча ще в березні 2021 року Рада національної безпеки й оборони доручила Службі безпеки України проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод, адже дехто з тих, хто їх підтримав, продовжують перебувати в українській політиці.

скріншот з сюжету «Схем»

Журналісти оприлюднили раніше невідомі фрагменти зі стенограми закритого засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони – і виявили, що як член цього комітету Кінах активно просував ідею ратифікації угод із РФ. Так, Кінах був серед тих депутатів, які голосували за Харківські угоди, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

Крім того, напередодні голосування у парламенті він також активно просував ідею ратифікації українсько-російських домовленостей на засіданні Комітету з питань національної безпеки і оборони. Кінах був членом цього комітету, головою підкомітету з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.

Зокрема, на засіданні 26 квітня 2010 року Кінах згадував високу ціну на російський газ для України і співробітництво з Росією:

11 років потому на запитання журналістів, чи пишається він тим, що підтримував Харківські угоди, Кінах сказав: «Я думаю, ваше питання абсолютне незрозуміле, необ’єктивне і заангажоване. Все, відповідь завершена».

ЗМІ додає, що у грудні 2020 року сам Анатолій Кінах та двоє інших співголів Національної тристоронньої соціально-економічної ради, спираючись на рішення президії, підписали листа на ім’я Володимира Зеленського з проханням призначити Кінаха головою цієї ради.

До слова, у жовтні суд заочно арештував Азарова у справі про держзраду під час підписання Харківських угод.

Як повідомляв «Главком», розслідування у справі щодо Харківських угод веде Служба безпеки України. Зокрема, у серпні спецслужба оприлюднила низку повісток про виклик на допити колишніх і теперішніх високопосадовців у кримінальному провадженні за статтею «Державна зрада».

Зазначимо, що 11 березня Рада нацбезпеки і оборони доручила Службі безпеки України з’ясувати, як народні депутати шостого скликання Верховної Ради голосували за Харківські угоди у 2010 році та у разі підтвердження ознак державної зради – порушити проти них кримінальні справи за ст. 111 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року у Харкові підписана «Угода між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України», яка подовжила термін перебування ЧФ РФ у Севастополі до 2042 року, в обмін на здешевлення для України російського газу шляхом застосування знижки у вигляді анулювання митних зборів. У пресі ці домовленості отримали назву «Харківської угоди».

27 квітня 2010 року нардепи від опозиції спробували зірвати ратифікацію Харківських угод, однак зустрілися з небаченим досі тиском з боку влади.

Через два тижні після анексії Криму, Державна дума РФ денонсувала три україно-російські угоди 1997 року, що стосувалися параметрів поділу Чорноморського флоту, статусу його перебування в Україні, взаєморозрахунків з цього питання, і «Харківську угоду» 2010 року. 1 квітня 2014 року відповідний закон був схвалений Радою Федерації РФ і наступного дня підписаний президентом РФ Володимиром Путіним.