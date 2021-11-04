Зеленський прийшов на представлення Резнікова та назвав очікування від Міноборони

Президент дуже хоче, щоб Олексій Резніков показав важливі зміни у ЗСУ, яких чекають не тільки армія, а й сім’ї військових

Глава держави висловив переконання, що на посаді міністра оборони Олексій Резніков досягне вагомих результатів

Президент України Володимир Зеленський представив колективу Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил новопризначеного міністра оборони Олексія Резнікова. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

В урочистому представленні, яке відбулося в будівлі Міноборони в Києві, також взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Президент наголосив, що Резніков зарекомендував себе як професіонал на посаді віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Він показав результат – і відкриті КПВВ, і велика, складна робота у Тристоронній контактній групі, і підготовка до нашої Нормандської зустрічі», – сказав Зеленський.

Глава держави висловив переконання, що на посаді міністра оборони Олексій Резніков досягне ще вагоміших результатів.

«Я дуже хотів би, щоб Олексій Резніков показав важливі зміни у Збройних силах, яких чекають не тільки армія, а й сім’ї наших шановних військових. Зокрема, це реформування умов життя та умов роботи нашої армії», – зазначив Зеленський.

фото: president.gov.ua

Також президент подякував за роботу попередньому міністру оборони України Андрію Тарану.

«Андрій Васильович Таран – професійна людина, завдяки якій ми запустили декілька дуже важливих оборонних програм для нашої армії. Це й ракетна програма, і початок програми відбудови українського флоту», – зауважив глава держави.

Новопризначений міністр оборони Олексій Резніков подякував президенту за підтримку та зазначив, що в умовах російської агресії Міністерство оборони робитиме все необхідне для посилення обороноздатності та захисту України.

«Міністерство оборони – це цивільне відомство, його завдання – формувати політику в оборонній сфері, забезпечувати цивільний демократичний контроль, створювати умови, щоб Збройні сили могли ефективно виконувати свою функцію – давати відсіч ворогу», – наголосив Резніков.

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Відзначимо, 2 листопада, міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України.

Нагадаємо, Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Крім цього, під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест.

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