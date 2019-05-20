Зеленський вимагає ухвалити закон про зняття недоторканності й повернути відповідальність за незаконне збагачення



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Фото: РБК-Україна

Новообраний президент заявив, що все це Рада має зробити протягом двох місяців

Новобраний президент Володимир Зеленський закликає Верховну Раду невідкладно ухвалити Виборчий кодекс, закон про зняття депутатської недоторканності й повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Про це він сказав у своїй інавгураційній промові в парламенті.

«Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний Виборчий кодекс і зробіть, будь ласка, відкриті списки», - сказав Зеленський.

Також він закликав депутатів звільнити голову Служби безпеки України Василя Грицака, генерального прокурора Юрія Луценка і міністра оборони Степана Полторака.

Зеленський заявив, що все це Рада має зробити протягом двох місяців.

Після цього новобраний президент заявив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.

Як повідомлялось, найімовірніше датою проведення дострокових виборів до Верховної Ради буде названо 14 липня 2019 року.

Нагадаємо, рішення про розпуск парламенту стане першим указом новообраного президента.

Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.



