Лукашенко взявся «мочити» Токаєва (відео)

Нещодавно між Росією та Казахстаном виникли розбіжності через війну в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дорікнув союзникам Білорусі та Росії щодо ОДКБ у «вичікувальній позиції». Закиди пролунали під час церемонії вшанування випускників військових ВНЗ та вищого офіцерського складу.

Лукашенко заявив, що начебто країни Заходу в рамках інформаційної війни намагаються розколоти союзи, до яких входять Білорусь та Росія, і деякі партнери не реагують на тиск так, як потрібно.

«Масований тиск призвів до того, що, на жаль, деякі наші союзники з ОДКБ та СНД займають, м'яко кажучи, вичікувальну позицію. Але при цьому політика Білорусі не похитнулася, ми підтримуємо діалог з країнами, які поважають нашу думку та наші інтереси», – заявив Лукашенко.

Як відомо, нещодавно між Росією та Казахстаном виникли розбіжності через війну в Україні. Зокрема, казахський президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що навряд чи визнає незалежність так званих «ДНР» та «ЛНР».

Як повідомлялося, Казахстан не відмовляється від союзницьких зобов’язань щодо Росії, але зважає на санкції Заходу проти країни-агресора.

Нагадаємо, що ще на початку квітня Казахстан назвав російське вторгнення до України війною.

До складу ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. З початку війни ні Вірменія, ні середньоазіатські партнери Росії та Білорусі не підтримали дій цих країн в Україні. Як і партнери Білорусі та Росії щодо СНД.

Нагадаємо, на початку липня Росія закрила транзит нафти з Казахстану до Європи. Як повідомлялося, Токаєв хоче налагодити продаж нафти в обхід Росії.