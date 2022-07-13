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    Політика

    Лукашенко взявся «мочити» Токаєва (відео)

    Лукашенко дорікнув Токаєву за &laquo;вичікувальну позицію&raquo; - Лукашенко взявся «мочити» Токаєва (відео)
    Лукашенко дорікнув Токаєву за «вичікувальну позицію»
    фото: ТАСС

    Нещодавно між Росією та Казахстаном виникли розбіжності через війну в Україні

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дорікнув союзникам Білорусі та Росії щодо ОДКБ у «вичікувальній позиції». Закиди пролунали під час церемонії вшанування випускників військових ВНЗ та вищого офіцерського складу.

    Лукашенко заявив, що начебто країни Заходу в рамках інформаційної війни намагаються розколоти союзи, до яких входять Білорусь та Росія, і деякі партнери не реагують на тиск так, як потрібно.

    «Масований тиск призвів до того, що, на жаль, деякі наші союзники з ОДКБ та СНД займають, м'яко кажучи, вичікувальну позицію. Але при цьому політика Білорусі не похитнулася, ми підтримуємо діалог з країнами, які поважають нашу думку та наші інтереси», – заявив Лукашенко.

    Як відомо, нещодавно між Росією та Казахстаном виникли розбіжності через війну в Україні. Зокрема, казахський президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що навряд чи визнає незалежність так званих «ДНР» та «ЛНР».

    Як повідомлялося, Казахстан не відмовляється від союзницьких зобов’язань щодо Росії, але зважає на санкції Заходу проти країни-агресора.

    Нагадаємо, що ще на початку квітня Казахстан назвав російське вторгнення до України війною.

    До складу ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. З початку війни ні Вірменія, ні середньоазіатські партнери Росії та Білорусі не підтримали дій цих країн в Україні. Як і партнери Білорусі та Росії щодо СНД.

    Нагадаємо, на початку липня Росія закрила транзит нафти з Казахстану до Європи. Як повідомлялося, Токаєв хоче налагодити продаж нафти в обхід Росії.

    Читайте також: Чи порушить Казахстан санкції заради дружби з Росією: роз'яснення Токаєва
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Лукашенко взявся «мочити» Токаєва (відео)