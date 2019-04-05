Зеленський приїхав здавати аналізи на Mercedes, який належав Коломойському



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Народний депутат із БПП дістав закриту інформацію про власників люксової автівки, яка сьогодні «засвітилась» під час здачі аналізів кандидатом в президенти

Mercedes-Benz, на якому приїхав Володимир Зеленський, в 2017 році належав Ігорю Коломойському. Про це повідомив народний депутат Володимир Ар’єв.

«Автомобіль, на якому Зеленський приїхав на аналізи. АА2531ТА MERCEDES-BENZ S 600 2003 року випуску... З 23.03.2017 до 27.10.2017 року власник: КОЛОМОЙСЬКИЙ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ», - написав він в Facebook.

Після олігарха, з 28 жовтня 2017 року, цією автівкою володів «куратор медіабізнесу в групі «Приват», Тімур Міндич.

Нагадаємо, в п’ятницю, 5 квітня Володимир Зеленський здав аналізи в приватній клініці Eurolab. Відбором крові у нього займався лікар, який знімався в «Сватах» та кулінарному шоу.