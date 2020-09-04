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    У світі

    У Кувейті вперше в історії жінок призначили суддями

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    Суддями Касаційного суду Кувейту призначили вісім жінок, - У Кувейті вперше в історії жінок призначили суддями
    Суддями Касаційного суду Кувейту призначили вісім жінок,
    Фото: Kuwait Times

    Генеральний прокурор Кувейту вперше затвердив підвищення вісьмох жінок-прокурорів до рангу судді

    Суддями Касаційного суду Кувейту призначили вісім жінок, це вперше в історії країни, коли жінок призначено на суддівські посади. 

    Про це пише Kuwait Times

    Вісім жінок вчора склали присягу, разом з чоловіками, перед головою Вищої судової ради Кувейту, Касаційного суду та президентом Конституційного суду Юсефом Аль-Мутавою з нагоди призначення їх суддями Касаційного суду.

    Це перші жінки, які прийняли присягу суддів у Кувейті.

    Мутава вказав всім 54 суддям, які склали присягу на відповідальність, яку вони нестимуть, та обов'язки, яких вони мають дотримуватися. У липні генеральний прокурор Кувейту Дірар Аль-Асусі затвердив підвищення вісьмох жінок-прокурорів до рангу суддів.

    До слова, у Києві вивчають проблему гендерної нерівності, що оголилася під час карантину.

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