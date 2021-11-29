  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Антін Мухарський
рус
    Думки вголос

    Президент зіграв на слабкості українців

    • Антін Мухарський

      Український митець, письменник, шоумен

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Страшно, що на чолі країни, що воює стоїть некомпетентна людина - Президент зіграв на слабкості українців
    Страшно, що на чолі країни, що воює стоїть некомпетентна людина
    фото: president.gov.ua

    Весь цей час влада брехала викручувалася та маніпулювала

    «Українці не люблять будь-яку владу».

    Нинішній президент зіграв на цій національній рисі, уподовж довгих років десакралізуючи всі її інституції у власному естрадно-сатиричному шоу.

    Але ставши владою, настільки болісно та дріб'язково реагує на найдрібніші шпички й закиди журналістів щодо власної «сакральності», що це дійсно виглядає страшно та смішно.

    Страшно, тому що на чолі країни, що воює, стоїть рефлексуюча, емоційно нестійка, вразлива та некомпетентна людина. Смішно тому що шоу-мен у ролі президента й досі поводить себе як артист, якому пишуть сценарії, а модератори-режисери натаскують його на «незручні відповіді» і ці «заготовочки» видно неозброєним оком.

    Сьогодні ми нарешті почули президентський варіант відповіді про «Вагнергейт», у якому саме Бурбу на всю країну звинуватили у брехні, маніпуляціях та некомпетентності (як свого часу Ріфмайстра та його «поплічників» у вбивстві Шеремета).

    Весь цей час (а минуло понад 15 місяців) влада брехала викручувалася та маніпулювала, деморалізуючи своєю брехнею не тільки суспільство, але й силову еліту країни.

    Брехня як наслідок власної некомпетентності, агресивне бикування через внутрішню слабкість, деморалізація суспільства внаслідок власної аморальності, спітнілі ручки та неспокійні оченята дрібного афериста, що маніпулюючи свідомістю мас через телеканали олігарха захопив владу в країні – ось що я побачив на цій пресконференції.

    Читайте також:

    Джерело: блог Антіна Мухарського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: війна українці президент влада вагнергейт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віктор Трегубов
    Віктор Трегубов

    Журналіст

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Володимир Омелян
    Володимир Омелян

    Ексміністр інфраструктури

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президент зіграв на слабкості українців