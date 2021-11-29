Президент зіграв на слабкості українців

Страшно, що на чолі країни, що воює стоїть некомпетентна людина

Страшно, що на чолі країни, що воює стоїть некомпетентна людина

Весь цей час влада брехала викручувалася та маніпулювала

«Українці не люблять будь-яку владу».

Нинішній президент зіграв на цій національній рисі, уподовж довгих років десакралізуючи всі її інституції у власному естрадно-сатиричному шоу.

Але ставши владою, настільки болісно та дріб'язково реагує на найдрібніші шпички й закиди журналістів щодо власної «сакральності», що це дійсно виглядає страшно та смішно.

Страшно, тому що на чолі країни, що воює, стоїть рефлексуюча, емоційно нестійка, вразлива та некомпетентна людина. Смішно тому що шоу-мен у ролі президента й досі поводить себе як артист, якому пишуть сценарії, а модератори-режисери натаскують його на «незручні відповіді» і ці «заготовочки» видно неозброєним оком.

Сьогодні ми нарешті почули президентський варіант відповіді про «Вагнергейт», у якому саме Бурбу на всю країну звинуватили у брехні, маніпуляціях та некомпетентності (як свого часу Ріфмайстра та його «поплічників» у вбивстві Шеремета).

Весь цей час (а минуло понад 15 місяців) влада брехала викручувалася та маніпулювала, деморалізуючи своєю брехнею не тільки суспільство, але й силову еліту країни.

Брехня як наслідок власної некомпетентності, агресивне бикування через внутрішню слабкість, деморалізація суспільства внаслідок власної аморальності, спітнілі ручки та неспокійні оченята дрібного афериста, що маніпулюючи свідомістю мас через телеканали олігарха захопив владу в країні – ось що я побачив на цій пресконференції.

Джерело: блог Антіна Мухарського

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