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    Політика

    Зеленський: я ні від кого не ховався, це наша стратегія

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    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський - Зеленський: я ні від кого не ховався, це наша стратегія
    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський

    Зеленський заявив, що «не може ходити туди, де сидять люди старої влади і просто сваряться»

    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що він «ні від кого не ховався» - його стратегією було достукатися до людей без популістських гасел і вихваляння.

    Про це Зеленський заявив в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

     «Це наша стратегія. Я не ходжу на ток-шоу, я поважаю ток-шоу, я поважаю експертів, провідних, журналістів. Я не можу ходити туди, де сидять люди старої влади і просто сваряться, займаються просто піаром, нічого ділового. Я хотів їм показати, що без цього вихваляння, без популізму ми їх зробимо, і ми їх зробили», - заявив він.

    Зеленський пояснив, що він не ховається від журналістів, а багато працює в студії «Квартал 95».

    «У мене перехідний період дуже складний, крім того сміття, яке на мене вилили. У мене є студія «Квартал 95», це мої рідні люди, це великий бізнес, я передаю повноваження. У мене 500 запитів від західних ЗМІ і така сама кількість від українських журналістів, я не можу розірватися», - додав він.

    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський також заявив, що виходить з бізнес-партнерства в студії «Квартал 95».

    Нагадаємо, Володимир Зеленський показав свою команду. 20 прізвищ.

    Представник Зеленського лікар Комаровський окреслив проблеми в сфері охорони здоров’я

    Також в ефірі ток-шоу Зеленського закликали відмовитися від дебатів.

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    ЗМІ вибори популізм політика Володимир Зеленський президент журналіст Квартал 95
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