Зеленський заявив, що Україна продовжує рух до членства в НАТО
Україна продовжить курс на реформи у сфері безпеки й оборони з тим, щоб іще більше відповідати стандартам взаємосумісності з державами – членами НАТО
«Ми вдячні членам НАТО за таке цілком логічне рішення, яке повністю підтвердило рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року», – зазначив Президент України Володимир Зеленський.
«Водночас у рішенні цьогорічного саміту відсутні конкретні часові межі наступних кроків у нашому зближенні з НАТО, на які ми сподівалися», – зауважив Глава держави.
У комюніке Брюссельського саміту країни – члени НАТО привітали значні євроатлантичні реформи, які вже здійснила Україна, та підтвердили готовність і надалі надавати практичну підтримку нашій державі у впровадженні реформ у секторі безпеки й оборони.
«Ми продовжимо курс на реформи у сфері безпеки й оборони з тим, щоб іще більше відповідати стандартам взаємосумісності з державами – членами НАТО», – відзначив Володимир Зеленський.
Лідери НАТО високо оцінили вагомий внесок України в операції Альянсу, участь у Силах реагування та навчаннях НАТО. Також вони наголосили на важливості військової співпраці та ініціативах щодо нарощування потенціалу між членами Альянсу та Україною, зокрема діяльності литовсько-польсько-української бригади.
«Україна, не будучи членом НАТО, вже сьогодні вносить свою вагому частку в забезпечення євроатлантичної безпеки. Протистояння російській агресії на сході, під час якого, на жаль, продовжують гинути українські воїни, є нашим неоціненним внеском у безпеку всього євроатлантичного простору», – зазначив Глава держави.
У своїх подальших двосторонніх переговорах з лідерами держав – членів НАТО Президент продовжить детальне обговорення євроатлантичних прагнень України. Про це зокрема йтиметься на його зустрічі з Президентом США Джо Байденом під час запланованого візиту до Сполучених Штатів.
«Роль України у забезпеченні глобальної безпеки має бути належним чином оцінена», – наголосив Володимир Зеленський.
Зазначимо, саміт НАТО закликав Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі.
Нагадаємо, ввечері 14 червня лідери НАТО схвалили комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу. У ньому йдеться, що «Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу».
Раніше стало відомо, що на саміті НАТО обговорять ситуацію в Україні, де є «великі виклики».
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би почути від президента США Джо Байдена чіткого «так» або «ні» у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.
Зазначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поговорили по телефону перед самітом НАТО.
Минулого тижня держсекретар заявив, що Штати підтримують членство України в НАТО.
Також віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна хотіла б отримати ясність щодо плану дій для членства (ПДЧ) у НАТО вже в грудні 2021 року.
Раніше ексміністр пояснив, чому Україна досі не в НАТО. Клімкін каже, що насправді все не тільки від нас залежить.