Зеленський заявив, що Україна продовжує рух до членства в НАТО

Україна продовжить курс на реформи у сфері безпеки й оборони з тим, щоб іще більше відповідати стандартам взаємосумісності з державами – членами НАТО

Україна позитивно сприйняла рішення саміту НАТО про те, що стане членом Альянсу, а План дій щодо членства (ПДЧ) є невід’ємною частиною цього процесу. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба глави держави.

«Ми вдячні членам НАТО за таке цілком логічне рішення, яке повністю підтвердило рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року», – зазначив Президент України Володимир Зеленський.

«Водночас у рішенні цьогорічного саміту відсутні конкретні часові межі наступних кроків у нашому зближенні з НАТО, на які ми сподівалися», – зауважив Глава держави.

У комюніке Брюссельського саміту країни – члени НАТО привітали значні євроатлантичні реформи, які вже здійснила Україна, та підтвердили готовність і надалі надавати практичну підтримку нашій державі у впровадженні реформ у секторі безпеки й оборони.

«Ми продовжимо курс на реформи у сфері безпеки й оборони з тим, щоб іще більше відповідати стандартам взаємосумісності з державами – членами НАТО», – відзначив Володимир Зеленський.

Лідери НАТО високо оцінили вагомий внесок України в операції Альянсу, участь у Силах реагування та навчаннях НАТО. Також вони наголосили на важливості військової співпраці та ініціативах щодо нарощування потенціалу між членами Альянсу та Україною, зокрема діяльності литовсько-польсько-української бригади.

«Україна, не будучи членом НАТО, вже сьогодні вносить свою вагому частку в забезпечення євроатлантичної безпеки. Протистояння російській агресії на сході, під час якого, на жаль, продовжують гинути українські воїни, є нашим неоціненним внеском у безпеку всього євроатлантичного простору», – зазначив Глава держави.

У своїх подальших двосторонніх переговорах з лідерами держав – членів НАТО Президент продовжить детальне обговорення євроатлантичних прагнень України. Про це зокрема йтиметься на його зустрічі з Президентом США Джо Байденом під час запланованого візиту до Сполучених Штатів.

«Роль України у забезпеченні глобальної безпеки має бути належним чином оцінена», – наголосив Володимир Зеленський.

Зазначимо, саміт НАТО закликав Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі.

Нагадаємо, ввечері 14 червня лідери НАТО схвалили комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу. У ньому йдеться, що «Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу».

Раніше стало відомо, що на саміті НАТО обговорять ситуацію в Україні, де є «великі виклики».

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би почути від президента США Джо Байдена чіткого «так» або «ні» у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Зазначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поговорили по телефону перед самітом НАТО.

Минулого тижня держсекретар заявив, що Штати підтримують членство України в НАТО.

Також віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна хотіла б отримати ясність щодо плану дій для членства (ПДЧ) у НАТО вже в грудні 2021 року.

Раніше ексміністр пояснив, чому Україна досі не в НАТО. Клімкін каже, що насправді все не тільки від нас залежить.