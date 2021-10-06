Регулятор Німеччини пригрозив оператору «Північного потоку – 2»: усі подробиці

Німецький регулятор вимагає від оператора Північного потоку-2 підтвердити, що він відповідає нормам ЄС

Регулятор Німеччини зажадав від Nord Stream 2 AG доказів дотримання норм Євросоюзу

Федеральне мережеве відомство Німеччини пригрозило оператору «Північного потоку – 2» компанії Nord Stream 2 AG «негайним» початком розгляду в тому випадку, якщо вона не зможе надати відомості про відповідність газопроводу нормам законодавства Європейського союзу (ЄС). Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними німецького регулятора, на даний момент всі технічні моменти для ведення «Північного потоку – 2» виконані.

Всі сертифікати, необхідні за земельним законодавством регіону Мекленбург-Передня Померанія, де трубопровід буде виходити з-під землі, також були видані, розповіли у відомстві.

Відзначається, що найближчим часом вже може статися запуск першої нитки трубопроводу, тому Федеральне мережеве відомство зажадало від Nord Stream 2 AG передати відповідні відомості і при необхідності привести докази, що всі вимоги та приписи Європейського союзу будуть виконані при експлуатації «Північного потоку – 2».

Як відомо, «Північний потік – 2» не допоміг: ціна на газ в Європі встановила черговий рекорд – $1228,8.

Варто зазначити, що ще вчора ціна газу в Європі різко знизилася на тлі новин про заповнення першої нитки «Північного потоку – 2». Так, ціни ф'ючерсів на газ опускалися на $70 – до $1124 за тисячу кубометрів. Після чого на торгах пройшла корекція та зниження котирувань сповільнилося до $40 і вже ввечері вартість ф'ючерсу становила $1160 за тисячу кубометрів.

Напередодні Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2».

Раніше ЗМІ повідомили, що Держдеп втрапив у кадрову кризу через газопровід «Північний потік – 2».

Варто вказати, що 1 жовтня Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України.

Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.