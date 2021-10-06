Штайнмаєр прибув у Київ. Президент Німеччини зустрінеться з Зеленським

Сьогодні Штайнмаєр відвідає Корюківку, щоб ушанувати пам'ять жертв трагедії 1943 року

Президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр прибув у Київ 6 жовтня. У нього запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє пресслужба посольства Німеччини в Україні.

«Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмайер прибув до Києва», – повідомили у посольстві.

Сьогодні він відвідає Корюківку, щоб вшанувати пам'ять жертв трагедії 1943 року.

Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмайер прибув до Києва! Сьогодні він відвідає Корюківку, щоб вшанувати пам'ять жертв трагедії 1943 року. Далі заплановані зустрічі з @ZelenskyyUa та Президентом Ізраїлю @Isaac_Herzog, а також відвідання Бабиного Яру. Залишайтеся з нами! — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) October 6, 2021

Далі, зазначили у посольстві, у лідера Німеччини заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, а також відвідання Бабиного Яру.

Напередодні Зеленський урочисто зустрів президента Ізраїлю.

Раніше президент Ізраїлю писав, що має намір в Україні взяти участь у заходах з президентом і прем’єр-міністром України та президентом Німеччини.

Іцхак Герцог планує виступити у Верховній Раді, зустрітися з єврейською громадою та взяти участь у меморіальних церемоніях у Бабиному Яру. У четвер, 7 жовтня, президент повернеться до Ізраїлю.

Зазначимо, 6 жовтня о 19:00 президент Зеленський візьме участь у заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру розпочалося 29 вересня. Офіційні заходи з вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру тривають в Україні до 6 жовтня.

Нагадаємо, у Києві відкрилася виставка до роковин трагедії Бабиного Яру (фото).

Як раніше стало відомо, на початку жовтня до річниці трагедії в Бабиному Яру в Україну приїдуть президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ізраїлю – Іцхак Герцог та Албанії – Ілір Мета.

До слова, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу у світі.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».