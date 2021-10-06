Штайнмаєр прибув у Київ. Президент Німеччини зустрінеться з Зеленським
Сьогодні Штайнмаєр відвідає Корюківку, щоб ушанувати пам'ять жертв трагедії 1943 року
Президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр прибув у Київ 6 жовтня. У нього запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє пресслужба посольства Німеччини в Україні.
«Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмайер прибув до Києва», – повідомили у посольстві.
Сьогодні він відвідає Корюківку, щоб вшанувати пам'ять жертв трагедії 1943 року.
Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмайер прибув до Києва! Сьогодні він відвідає Корюківку, щоб вшанувати пам'ять жертв трагедії 1943 року. Далі заплановані зустрічі з @ZelenskyyUa та Президентом Ізраїлю @Isaac_Herzog, а також відвідання Бабиного Яру. Залишайтеся з нами!— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) October 6, 2021
Далі, зазначили у посольстві, у лідера Німеччини заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, а також відвідання Бабиного Яру.
Напередодні Зеленський урочисто зустрів президента Ізраїлю.
Раніше президент Ізраїлю писав, що має намір в Україні взяти участь у заходах з президентом і прем’єр-міністром України та президентом Німеччини.
Іцхак Герцог планує виступити у Верховній Раді, зустрітися з єврейською громадою та взяти участь у меморіальних церемоніях у Бабиному Яру. У четвер, 7 жовтня, президент повернеться до Ізраїлю.
Зазначимо, 6 жовтня о 19:00 президент Зеленський візьме участь у заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру розпочалося 29 вересня. Офіційні заходи з вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру тривають в Україні до 6 жовтня.
Нагадаємо, у Києві відкрилася виставка до роковин трагедії Бабиного Яру (фото).
Як раніше стало відомо, на початку жовтня до річниці трагедії в Бабиному Яру в Україну приїдуть президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ізраїлю – Іцхак Герцог та Албанії – Ілір Мета.
До слова, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу у світі.
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».
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