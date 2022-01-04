  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    НАТО скликає екстрене засідання через російську загрозу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зустріч відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга - НАТО скликає екстрене засідання через російську загрозу
    Зустріч відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга
    фото: NATO

    Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у форматі відеоконференції

    Північноатлантична рада проведе зустріч на рівні глав МЗС країн-членів, щоб обговорити нарощування військової могутності Росії біля українських кордонів. Вона запланована на 7 січня, повідомляє пресслужба НАТО.

    «Позачергове віртуальне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у форматі відеотелеконференції у п'ятницю, 7 січня 2022 року. Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять нарощування військової могутності Росії в Україні та навколо неї і безпеки Європи загалом», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що зустріч розпочнеться 7 січня 2022 року о 14:00 (15:00 за київським часом) і пройде під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

    Напередодні Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з групою «Бухарестської дев'ятки», що представляє східний фланг НАТО. Зокрема, сторони обговорили розташування російських військових на кордоні з Україною. Відзначимо, що в «Бухарестську дев'ятку» входять Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Румунія, Чехія та Естонія.

    Міноборони Естонії визнає, що Росія загрожує безпеці Європи.

    Як відомо, 20 грудня Росія пригрозила НАТО війною. До слова, сенатор США звинуватив Росію у намаганні створити «привід для війни».

    Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.

    Читайте також: Новий світовий тренд – позаблокові держави хочуть зберегти своє право на членство в НАТО

    Теги: МЗС Росія США НАТО армія війна агресія Україна Єнс Столтенберг кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    НАТО скликає екстрене засідання через російську загрозу