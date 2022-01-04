НАТО скликає екстрене засідання через російську загрозу

Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у форматі відеоконференції

Північноатлантична рада проведе зустріч на рівні глав МЗС країн-членів, щоб обговорити нарощування військової могутності Росії біля українських кордонів. Вона запланована на 7 січня, повідомляє пресслужба НАТО.

«Позачергове віртуальне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у форматі відеотелеконференції у п'ятницю, 7 січня 2022 року. Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять нарощування військової могутності Росії в Україні та навколо неї і безпеки Європи загалом», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зустріч розпочнеться 7 січня 2022 року о 14:00 (15:00 за київським часом) і пройде під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Напередодні Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з групою «Бухарестської дев'ятки», що представляє східний фланг НАТО. Зокрема, сторони обговорили розташування російських військових на кордоні з Україною. Відзначимо, що в «Бухарестську дев'ятку» входять Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Румунія, Чехія та Естонія.

Міноборони Естонії визнає, що Росія загрожує безпеці Європи.

Як відомо, 20 грудня Росія пригрозила НАТО війною. До слова, сенатор США звинуватив Росію у намаганні створити «привід для війни».

Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.