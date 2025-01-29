Жумаділов розповів, як з'явилася пропозиція очолити Агенцію оборонних закупівель

Посадовець пропонував Умєрову різні сценарії, які б не передбачали його призначення в Агенцію оборонних закупівель

Міністр оборони Рустем Умєров запропонував Арсену Жумаділову очолити Агенцію оборонних закупівель. Пропозиція надійшла оскільки АОЗ схожий на Державний оператор тилу у регулюванні діяльності. Про це Жумаділов розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За словами Жумаділова, він тимчасово виконує обов’язки керівника АОЗ, поки перебуває у плановій відпустці на основному місці роботи.

«Це скоріше не була пропозиція, це був запит із боку міністра оборони, що на час, поки є така складна управлінська ситуація, я б сказав криза в АОЗі, яка була пов’язана з тим, що Наглядова рада вчинила деякі дії, які по суті призвели до того, що вона [Наглядова рада] втратила свою правомочність», – сказав посадовець.

Зазначається, що Умєров попросив Жумаділова взяти на себе виконання обов’язків, аби «підхопити справи та щоб не було провисання».

«Був такий запит, що якщо якась інша людина ззовні буде сюди заходити й розбиратися зі справами, то вона буде дуже довго вивчати контекст, всі обставини перед тим, як підписувати той чи інший документ. А оскільки я працюю в тій самій системі, я зарегульований майже так само, як і АОЗ, то в принципі для мене перехопити цю естафетну паличку і з нею швидко бігти – це не таке вже і складне завдання», – каже він.

Як зазначив посадовець, ключове завдання полягає в тому, аби «в плані операційної діяльності нічого не зупинилося».

Водночас Жумаділов додав, що пропонував Умєрову різні сценарії, які б не передбачали його призначення в АОЗ. Але міністр відкинув ці пропозиції.

«Міністр зі свого боку сказав, що він у них не вірить. Він вірить лише в те, що якщо я візьму цю відповідальність на себе, включусь в те, щоб нічого не загальмувалось і все рухалось якнайшвидше, та внесу зі своєю командою додаткову ефективність у ці процеси – то це та історія, яку він хоче підтримати й реалізувати», – каже він.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі. За його словами, буде звільнено заступника очільника Міноборони Дмитра Кліменкова та розірвано контракт із керівницею Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.

Як повідомляв «Главком», черговий скандал базується на особистому конфлікті між керівництвом Міноборони та головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. На боці Безрукової активно виступають громадські активісти, зокрема Центр протидії корупції, а діяльність Агенції натомість вщент розкритикувала нардепка, голова фракції «Голос» та соратниця міністра оборони Рустема Умєрова Олександра Устінова.

Керівниця Агенції Марина Безрукова була призначена на цю посаду у січні минулого року. В її послужному списку семирічна робота в НЕК «Укренерго», де вона запровадила сучасну систему закупівель, а загалом «більш як 20 років досвіду в управлінні ланцюжками постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями». Утім, за рік роботи у держпідприємстві при Міноборони Безрукова сповна відчула специфіку роботи у зброярському бізнесі.

Згодом стало відомо, що керівника Агенції оборонних закупівель офіційно змінено. Цю посаду обійняв Арсен Жумаділов. При цьому Жумаділов продовжує паралельно очілювати державне підприємство Міністерства оборони України «Державний оператор тилу».

До слова, Служба безпеки затримала колишнього співробітника Агенції оборонних закупівель Віталія Черненка у межах кримінального провадження за статтею пов'язаною зі шахрайством.