Головна Країна Політика
search button user button menu button

Жумаділов розповів, як з'явилася пропозиція очолити Агенцію оборонних закупівель

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Жумаділов розповів, як з'явилася пропозиція очолити Агенцію оборонних закупівель
Умєров попросив керівника Державного оператора тилу взяти на себе виконання обов’язків глави АОЗ
фото: dotua.org/Державний оператор тилу

Посадовець пропонував Умєрову різні сценарії, які б не передбачали його призначення в Агенцію оборонних закупівель

Міністр оборони Рустем Умєров запропонував Арсену Жумаділову очолити Агенцію оборонних закупівель. Пропозиція надійшла оскільки АОЗ схожий на Державний оператор тилу у регулюванні діяльності. Про це Жумаділов розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За словами Жумаділова, він тимчасово виконує обов’язки керівника АОЗ, поки перебуває у плановій відпустці на основному місці роботи.

«Це скоріше не була пропозиція, це був запит із боку міністра оборони, що на час, поки є така складна управлінська ситуація, я б сказав криза в АОЗі, яка була пов’язана з тим, що Наглядова рада вчинила деякі дії, які по суті призвели до того, що вона [Наглядова рада] втратила свою правомочність», – сказав посадовець.

Зазначається, що Умєров попросив Жумаділова взяти на себе виконання обов’язків, аби «підхопити справи та щоб не було провисання».

«Був такий запит, що якщо якась інша людина ззовні буде сюди заходити й розбиратися зі справами, то вона буде дуже довго вивчати контекст, всі обставини перед тим, як підписувати той чи інший документ. А оскільки я працюю в тій самій системі, я зарегульований майже так само, як і АОЗ, то в принципі для мене перехопити цю естафетну паличку і з нею швидко бігти – це не таке вже і складне завдання», – каже він.

Як зазначив посадовець, ключове завдання полягає в тому, аби «в плані операційної діяльності нічого не зупинилося».

Водночас Жумаділов додав, що пропонував Умєрову різні сценарії, які б не передбачали його призначення в АОЗ. Але міністр відкинув ці пропозиції.

«Міністр зі свого боку сказав, що він у них не вірить. Він вірить лише в те, що якщо я візьму цю відповідальність на себе, включусь в те, щоб нічого не загальмувалось і все рухалось якнайшвидше, та внесу зі своєю командою додаткову ефективність у ці процеси – то це та історія, яку він хоче підтримати й реалізувати», – каже він.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі. За його словами, буде звільнено заступника очільника Міноборони Дмитра Кліменкова та розірвано контракт із керівницею Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.

Як повідомляв «Главком», черговий скандал базується на особистому конфлікті між керівництвом Міноборони та головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. На боці Безрукової активно виступають громадські активісти, зокрема Центр протидії корупції, а діяльність Агенції натомість вщент розкритикувала нардепка, голова фракції «Голос» та соратниця міністра оборони Рустема Умєрова Олександра Устінова.

Керівниця Агенції Марина Безрукова була призначена на цю посаду у січні минулого року. В її послужному списку семирічна робота в НЕК «Укренерго», де вона запровадила сучасну систему закупівель, а загалом «більш як 20 років досвіду в управлінні ланцюжками постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями». Утім, за рік роботи у держпідприємстві при Міноборони Безрукова сповна відчула специфіку роботи у зброярському бізнесі.

Згодом стало відомо, що керівника Агенції оборонних закупівель офіційно змінено. Цю посаду обійняв Арсен Жумаділов. При цьому Жумаділов продовжує паралельно очілювати державне підприємство Міністерства оборони України «Державний оператор тилу».

До слова, Служба безпеки затримала колишнього співробітника Агенції оборонних закупівель Віталія Черненка у межах кримінального провадження за статтею пов'язаною зі шахрайством.

Читайте також:

Теги: Державний оператор тилу держзакупівлі Рустем Умєров Міноборони Арсен Жумаділов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щоб отримати направлення потрібно надіслати запит через «Резерв+»
Міноборони розпочало бета-тестування електронних направлень на ВЛК у «Резерв+»
23 сiчня, 15:32
Місце розташування окупантів, яке уразили бійці ГУР
Розвідка знищила важливе супутникове обладнання окупантів (відео)
22 сiчня, 17:11
Пропозиція доступна на прифронтових областях
Військові зможуть отримувати посилки за 1 грн: заступниця Умєрова розповіла деталі
20 сiчня, 11:13
Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється
Розвідка показала відео, як диверсанти палили вежі зв’язку під Краснодаром
18 сiчня, 15:11
Президент Володимир Зеленський зустрівся 16 січня з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто
Зеленський присвоїв міністру оборони Італії державну нагороду України
17 сiчня, 09:20
Вдома у дружини Героя України вже є два котика
Дружина Героя України, який поліг в бою за Зміїний, прихистила евакуйованого кота з острова
16 сiчня, 18:27
Міноборони затвердило базові кваліфікаційні рівні для операторів БпЛА
Міноборони затвердило базові кваліфікаційні рівні для операторів БпЛА
14 сiчня, 10:48
Це вже не перший латвійський доброволець, який загинув в Україні з лютого 2022 року
На війні в Україні загинув 41-річний доброволець з Латвії
10 сiчня, 23:36
Військові запускають ударні безпілотники
Стало відомо, скільки зразків вітчизняного озброєння цьогоріч допущено до експлуатації
31 грудня, 2024, 15:31

Політика

Затримання командира 155-ї бригади: нардепи звернулися до ДБР із вимогою
Затримання командира 155-ї бригади: нардепи звернулися до ДБР із вимогою
Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут
Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут
Топпосадовець КМДА зробив собі фейкову інвалідність, підробивши дані обстеження
Топпосадовець КМДА зробив собі фейкову інвалідність, підробивши дані обстеження
Жумаділов розповів, як з'явилася пропозиція очолити Агенцію оборонних закупівель
Жумаділов розповів, як з'явилася пропозиція очолити Агенцію оборонних закупівель
Переворот у Києві. Кличко екстрено звернувся до президента
Переворот у Києві. Кличко екстрено звернувся до президента
МЗС України відреагувало на скандальні заяви Фіцо про Зеленського та рекомендувало йому «подивитися у дзеркало»
МЗС України відреагувало на скандальні заяви Фіцо про Зеленського та рекомендувало йому «подивитися у дзеркало»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
112K
Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail
96K
Посадовиця МСЕК Львівщини, за яку взялися правоохоронці, задекларувала коштовну Божу матір
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
18K
«Послаблень не буде». Нардеп Веніславський прокоментував хід мобілізації
12K
Китайський Новий рік 2025: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках

Новини

Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Сьогодні, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Вчора, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Вчора, 05:56

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua