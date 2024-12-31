Стало відомо, скільки зразків вітчизняного озброєння цьогоріч допущено до експлуатації

Як зазначило Міноборони, українські оборонні підприємства демонструють конкурентоспроможність на міжнародному рівні

У 2024 році Міністерство оборони допустило до експлуатації понад 1,3 тис. зразків озброєння та військової техніки. Майже 75% із них – вітчизняного виробництва. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Цей показник свідчить про високу ефективність українських оборонних підприємств, які в умовах війни не лише забезпечують потреби фронту, а й демонструють конкурентоспроможність на міжнародному рівні», – йдеться в повідомленні.

У 2024 році Міністерство оборони продовжило впровадження стандартів НАТО для українських виробників. Зокрема, цьогоріч автоматизували процеси подачі заявок для сертифікації, що суттєво скоротило терміни та підвищило прозорість усіх процедур.

Яке озброєння цьогоріч було кодифіковано:

251 зразок безпілотних авіаційних комплексів (БпАК/БпЛА). Сучасні безпілотники забезпечують розвідку, коригування вогню та виконують ударні завдання, мінімізуючи ризики для наших захисників.

169 зразків боєприпасів. Високоякісні боєприпаси – це основа для успішних операцій на фронті. Ми постійно працюємо над їх оновленням та вдосконаленням.

153 зразки засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки (РЕР). У війнах XXI століття здатність виявляти, перехоплювати та нейтралізувати сигнали ворога є ключовим чинником успіху.

108 зразків інженерних засобів;

97 засобів зв’язку;

57 наземних ракетних комплексів (НРК).

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Він передбачає, зокрема, передачу ракет Himars та ППО на суму $1,25 млрд.

Як повідомлялося, Міністерство оборони США надало компанії Williams International контракт на суму $253,7 млн. Кошти підуть на збільшення обсягів виробництва ракет, зокрема, в межах програм військової допомоги Україні.

До слова, у 2024 році Польща придбала нового озброєння та техніки для армії на $38,5 млрд (161 млрд злотих). Більша частина цієї суми – $26,9 млрд (110 млрд злотих) – пішла на закордонну промисловість.