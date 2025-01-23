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Міноборони розпочало бета-тестування електронних направлень на ВЛК у «Резерв+»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони розпочало бета-тестування електронних направлень на ВЛК у «Резерв+»
Щоб отримати направлення потрібно надіслати запит через «Резерв+»
фото: mil.gov.ua/Міноборони

У першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, які самотужки хочуть пройти ВЛК

Сьогодні у застосунку «Резерв+» розпочинається бета-тестування електронних направлень на медичний огляд військово-лікарської комісії (ВЛК). Про це повідомив очільник Міністерства оборони Рустем Умєров.

«Сьогодні військовозобов’язані змушені отримувати паперові направлення в ТЦК, витрачаючи час у чергах. Завдяки реформі цей процес стане значно простішим і зручнішим», – каже він.

Як зазначив міністр, щоб отримати направлення потрібно надіслати запит через «Резерв+». Далі керівник ТЦК має підтвердити його, після чого користувач отримає сповіщення із всією необхідною інформацією: номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК.

У першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, які хочуть пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.

«Мета бета-тестування – перевірити роботу нового сервісу разом із користувачами «Резерв+» і вдосконалити його до моменту повноцінного запуску», – додав він.

За словами Умєрова, наступним кроком стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та Міністерства охорони здоров'я. Водночас вже з осені 2025 року в «Резерв+» можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із Національною службою здоров'я України, для проходження огляду на придатність.

Нагадаємо, військовозобов'язані громадяни, які раніше мали статус «обмежено придатний», повинні повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Це потрібно зробити до 5 лютого 2025 року.

Як повідомлялося, Міністерство оборони впроваджує системну реформу військово-лікарської експертизи (ВЛК) у Збройних силах України. Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в застосунку «Резерв+» вже в січні цього року.

До слова, Україні планують запровадити нову реформу військово-лікарських комісій, яка, як очікується, усуне необхідність відвідувати територіальні центри комплектування.

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Теги: Міноборони Рустем Умєров мобілізація застосунок

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