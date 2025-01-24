Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Закупівлі зброї перетворилися на Amazon». Умєров оголосив кадрові зміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Закупівлі зброї перетворилися на Amazon». Умєров оголосив кадрові зміни
За словами міністра оборони, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами відбувалися «політичні ігри»
фото: Facebook/Рустем Умєров

Директором Агенції оборонних закупівель буде призначено Арсена Жумаділова

Міністр оборони Рустем Умєров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі. Так, буде звільнено заступника очільника Міноборони Дмитра Кліменкова та розірвано контракт із керівницею Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. Відповідний допис опублікував глава оборонного відомства.

Як наголосив міністр, єдиний критерій, який Міністерство оборони ставить перед Агентством оборонних закупівель – вчасно і в повному обсязі забезпечити фронт усім необхідним озброєнням.

«На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, «зливи» контрактів, «злив» інформації (правоохоронці обовʼязково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ. Закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни з росією, чомусь перетворилися на «Амазон», де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників. А масштаби цих закупівель, які були б принаймні співмірними з піаром у ЗМІ, наші захисники на фронті так і не відчули», – пояснив Умєров.

Також Міністерство оборони відкликає двох представників держави з Наглядової ради.

«Це стане прецедентом в історії державного корпоративного управління, коли два незалежних представники Наглядової ради підтримали позицію держави, а уповноважений державою представник інтересів держави проігнорував рекомендації органу управління», – каже він.

За словами міністра, перезапуск Наглядової ради відбудеться найближчим часом. Водночас директором Агенції оборонних закупівель буде призначено Арсена Жумаділова.

«Цього року Агенція оборонних закупівель і Державний оператор тилу мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум. Розмов про закупівлю озброєння для армії багато, результат – незадовільний. Ми змінюємо систему, щоб результат був на фронті, а не в новинах», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв «Главком», черговий скандал базується на особистому конфлікті між керівництвом Міноборони та головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. На боці Безрукової активно виступають громадські активісти, зокрема Центр протидії корупції, а діяльність Агенції натомість вщент розкритикувала нардепка, голова фракції «Голос» та соратниця міністра оборони Рустема Умєрова Олександра Устінова.

Керівниця Агенції Марина Безрукова була призначена на цю посаду у січні минулого року. В її послужному списку семирічна робота в НЕК «Укренерго», де вона запровадила сучасну систему закупівель, а загалом «більше 20 років досвіду в управлінні ланцюжками постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями». Утім, за рік роботи у держпідприємстві при Міноборони Безрукова сповна відчула специфіку роботи у зброярському бізнесі. 

До слова, Служба безпеки затримала колишнього співробітника Агенції оборонних закупівель Віталія Черненка у межах кримінального провадження за статтею пов'язаною зі шахрайством.

Читайте також:

Теги: Міноборони кадрові зміни держзакупівлі звільнення Рустем Умєров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Наша воля до оборони досить висока». Президент Естонії впевнений, що в його країні не буде війни
«Наша воля до оборони досить висока». Президент Естонії впевнений, що в його країні не буде війни
25 грудня, 2024, 03:15
Голосування було перенесено на 7 січня 2025 року
Вибір кандидатів у Антикорупційну раду при Міноборони. Після скандалу голосування було перенесено
26 грудня, 2024, 13:20
Мельник: Триває робота щодо покращення системи харчування та запровадження додаткових фінансових стимулів для військових
Цьогоріч українські військові будуть отримувати «Пакунок пораненого»
2 сiчня, 18:34
Люди вийшли на вулиці грузинської столиці, щоб продовжити висловлювати свій протест проти проросійської влади
У Тбілісі в новорічну ніч десятки тисяч людей вийшли на антиурядовий протест
1 сiчня, 11:04
Франциск закликав християнських лідерів, зокрема, «показати хороший приклад», узявши ініціативу у прощенні боргів
Пробачити борги та відмовитися від абортів. До чого закликав Папа Римський у 2025 році
1 сiчня, 16:18
У Верховній Раді міністр Герман Галущенко мав суперечку з народною депутаткою Інною Совсун
Нардеп Кучеренко назвав ініціативу звільнення міністра енергетики «дурнею»
11 сiчня, 10:01
Постанову про звільнення глави Міненерго підтримали позафракційні депутати, а також зі «Слуги народу», «Голосу» та «Єврейської солідарності»
У Раді зареєстровано постанову про звільнення очільника Міненерго
13 сiчня, 18:24
Колишній посадовець Міноборони підозрюється у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем
Експосадовець Міноборони підозрюється у постачанні ЗСУ неякісних кулеметів
14 сiчня, 13:23
Кабінет міністрів провів зміни в Державному агентству розвитку туризму
Кабмін провів кадрові зміни
21 сiчня, 12:27

Політика

«Закупівлі зброї перетворилися на Amazon». Умєров оголосив кадрові зміни
«Закупівлі зброї перетворилися на Amazon». Умєров оголосив кадрові зміни
Мін'єд чи інакше? Чернишов оголосив скорочену назву нового міністерства
Мін'єд чи інакше? Чернишов оголосив скорочену назву нового міністерства
Зеленський призначив нового постійного представника президента в Криму
Зеленський призначив нового постійного представника президента в Криму
Розстріл українських полонених. Безугла підтримала скандальний пост Арестовича
Розстріл українських полонених. Безугла підтримала скандальний пост Арестовича
«Зеленського – на пенсію, війну – на паузу». Хто такий Геннадій Друзенко, що взявся лікувати Україну
«Зеленського – на пенсію, війну – на паузу». Хто такий Геннадій Друзенко, що взявся лікувати Україну
Зеленський назвав один із найважливіших ключів до миру в Україні
Зеленський назвав один із найважливіших ключів до миру в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 січня 2025
43K
Українці масово скуповують житло в одній із сусідніх країн
40K
День ангела Ксенії 2025: привітання, яскраві листівки та вірші
14K
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8233
Надто дорого: румунські фермери відмовляються від вирощування традиційного овоча

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже дві години
Сьогодні, 03:41
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
Вчора, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
Вчора, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:09
Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
22 сiчня, 04:44

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua