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НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо Умєрова

Ірина Бура
glavcom.ua
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НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо Умєрова
Умєрова звинувачують у ймовірному зловживанні владою або службовим становищем
фото з відкритих джерел

Провадження відкрито за заявою Центру протидії корупції

Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою або службовим становищем міністром оборони України Рустемом Умєровим через його відмову продовжити контракт з керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою та відкликання двох членів Наглядової ради Агенції Тараса Чмута та Юрія Джигиря. Про це йдеться у відповіді НАБУ на офіційний запит Радіо Свобода.

Провадження відкрито за заявою Центру протидії корупції, повідомили у відомстві.

«За результатами розгляду заяви ухвалено рішення у порядку статті 214 КПК України про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27.01.2025 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України», – йдеться в офіційній відповіді НАБУ.

Частина 2 статті 364 Кримінального Кодексу України передбачає, що зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається для службових осіб позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому у НАБУ нагадують про презумпцію невинуватості Умєрова.

«Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду», – вказано у листі.

Нагадаємо, Центр Протидії Корупції подав до НАБУ заяву про вчинення злочину міністром оборони України Рустемом Умєровим за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем».

Окрім того, голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, народна депутатка Анастасія Радіна закликала звільнити міністра оборони Рустема Умєрова. Напередодні Рустем Умєров звільнив керівницю Агенції оборонних закупівель Марину Безрукову попри рішення Наглядової ради

Окрім того, Кабінет міністрів звільнив заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова. Рішення було прийнято після того, як Умєров пообіцяв відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі

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Теги: корупція в Україні корупція кримінал НАБУ Анастасія Радіна Рустем Умєров розслідування

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