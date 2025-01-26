Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Агенції оборонних закупівель офіційно змінено керівника

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Агенції оборонних закупівель офіційно змінено керівника
Арсен Жумаділов став новим керівником Агенції оборонних закупівель
фото з відкритих джерел

Новий очільник продовжує керувати іще одим державним підприємством

Керівника Агенції оборонних закупівель офіційно змінено. Цю посаду обійняв Арсен Жумаділов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані аналітичної системи Youcontrol.

У Агенції оборонних закупівель офіційно змінено керівника фото 1

При цьому Жумаділов продовжує паралельно очілювати державне підприємство Міністерства оборони України «Державний оператор тилу».

Як розповів у коментарі Radio NV директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський, після переходу Жумаділова до Агенції оборонних закупівель Наглядова рада «Державного оператора тилу» повинна оголосити новий конкурс на посаду керівника.

Цікаво також, що 6 і 17 січня Арсен Жумаділов у реєстрі декларацій опублікував повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Зокрема, він декларував 520,9 тис. грн зарплати на посаді керівника «Державного оператора тилу».

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі. Так, буде звільнено заступника очільника Міноборони Дмитра Кліменкова та розірвано контракт із керівницею Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. Відповідний допис міністр опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомляв «Главком», черговий скандал базується на особистому конфлікті між керівництвом Міноборони та головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. На боці Безрукової активно виступають громадські активісти, зокрема Центр протидії корупції, а діяльність Агенції натомість вщент розкритикувала нардепка, голова фракції «Голос» та соратниця міністра оборони Рустема Умєрова Олександра Устінова.

Керівниця Агенції Марина Безрукова була призначена на цю посаду у січні минулого року. В її послужному списку семирічна робота в НЕК «Укренерго», де вона запровадила сучасну систему закупівель, а загалом «більш як 20 років досвіду в управлінні ланцюжками постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями». Утім, за рік роботи у держпідприємстві при Міноборони Безрукова сповна відчула специфіку роботи у зброярському бізнесі. 

До слова, Служба безпеки затримала колишнього співробітника Агенції оборонних закупівель Віталія Черненка у межах кримінального провадження за статтею пов'язаною зі шахрайством.

Читайте також:

Теги: міністр Міноборони конкурс активісти скандал робота Укренерго Арсен Жумаділов Рустем Умєров Олександра Устінова Марина Безрукова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Я – голова фракції, голова комісії. Повірте: я ніколи не мріяла про таку посаду», – заявила народна обраниця
«Це для мене – пониження». Нардепка Устінова відхрестилася від спроб очолити Агенцію оборонних закупівель
22 сiчня, 14:05
Історична садиба Івана Бонадурера, 1878 року, на вулиці Грушевського, 4б
Що робити зі старою історичною забудовою Києва? Відповідь архітектора
20 сiчня, 09:07
Звіт ISW щодо війни в Україні 19 січня
Окупанти просунулися біля Великої Новосілки та Часового Яру – карти ISW
19 сiчня, 05:32
Якщо громадянин пропрацював 10 років у шкідливих умовах, його стаж буде зараховано як 20 років
Хто має право на подвійний стаж? Перелік професій
12 сiчня, 05:29
Винницький: Було прийнято рішення, що вступ в аспірантуру буде виключно на бюджетні місця і міністерство подвоїло їхню кількість з 3 тис. до 6 тис., але тільки в системі МОН
Боротьба з ухилянтами в аспірантурі. Заступник Лісового назвав результати
9 сiчня, 12:25
Петтері Орпо упевнений що кородон із Росією потрібно залишати під замком
Одна з європейських країн залишить кордон із Росією закритим
9 сiчня, 10:56
Воїни Сил оборони України у 2024 році знищили та підбили 3 689 танків противника
Понад 430 тисяч військових: РФ торік зазнала найбільших втрат у війні проти України
2 сiчня, 11:59
Зорана Мілановича вважають проросійським, зокрема, через суперечливі заяви щодо України
На виборах президента Хорватії найбільше голосів отримав проросійський кандидат
29 грудня, 2024, 21:50
Імпорт електроенергії – це наслідок того, що Росія окупувала Запорізьку АЕС, заявив Галущенко
Міненерго відреагувало на погрози Словаччини припинити імпорт електрики до України
28 грудня, 2024, 20:17

Події в Україні

У Агенції оборонних закупівель офіційно змінено керівника
У Агенції оборонних закупівель офіційно змінено керівника
Зеленський повідомив про кадрові перестановки у ЗСУ
Зеленський повідомив про кадрові перестановки у ЗСУ
Мобілізація за лотереєю? Історик Гарвардського університету розповів про досвід призову на війну США
Мобілізація за лотереєю? Історик Гарвардського університету розповів про досвід призову на війну США
Сили оборони атакували склади ударних дронів в Орловській області
Сили оборони атакували склади ударних дронів в Орловській області
На Франківщині рятувальники визволили хлопця з несподіваної пастки посеред озера
На Франківщині рятувальники визволили хлопця з несподіваної пастки посеред озера
Піхотинець бригади «Холодний Яр» провів у оточенні 80 днів: як йому вдалося вижити
Піхотинець бригади «Холодний Яр» провів у оточенні 80 днів: як йому вдалося вижити

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 січня 2025
13K
Американські дипломати наполягають, щоб Держдеп США звільнив Україну від замороження допомоги – FT
12K
Як завершиться війна в Україні: The Times назвала чотири сценарії
8623
Російський лікар помилково відрізав здоровий ріг меніска чемпіонці Європи з гімнастики
6496
Каратист не повернувся в Україну з міжнародних змагань: як він пояснив своє рішення

Новини

26 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:29
У Києві годину тривала повітряна тривога
Вчора, 03:13
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 сiчня, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
23 сiчня, 03:02

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua