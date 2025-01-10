На війні в Україні загинув 41-річний доброволець з Латвії

Це вже не перший латвійський доброволець, який загинув в Україні з лютого 2022 року

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс відреагував на смерть Платонова

У боях за Україну загинув доброволець із Латвії Едгар Платонов. Про це повідомляє Delfi.

«Він загинув у 41 рік під час виконання своїх обов'язків у складі Іноземного легіону Збройних сил України, захищаючи свободу України, тим самим захищаючи і свободу всієї Європи та Латвії», – йдеться в офіційному повідомленні Міністерства оборони Латвії.

Зазначається, що трагедія сталася 25 грудня 2024 року у Новоєгорівці Луганської області.

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс відреагував на смерть Платонова. Він висловив співчуття родині та побратимам добровольця.

«Ще один наш доброволець загинув, захищаючи свободу та незалежність України. Глибокі співчуття родині та бойовим товаришам Едгара Платонова. Вічна пам'ять герою», – написав він у соцмережі Х.

«Едгарс не боявся відстоювати свої погляди і робив те, у що вірив і що вважав правильним. Його мужність, самовідданість і бажання допомагати іншим залишаться незгладимим слідом у наших серцях. Ми поважаємо його вибір і болісно вчимося приймати те, що сталося. Едгарс завжди буде з нами – живий у наших спогадах і в нашій любові, яка ніколи не згасне», – заявила родина загиблого добровольця.

Едгарс Платоновс народився 1983 року в Ризі.

Наголошується, що це вже не перший латвійський доброволець, який загинув в Україні з лютого 2022 року.

У ніч проти 1 жовтня 2023 року внаслідок удару російського дрона в районі міста Лиман Донецької області загинув 28-річний громадянин Латвії Віталійс Смірновс

Також 1 листопада, захищаючи Україну на фронті загинув тайванський доброволець Ву Чжунда. Колишній боєць тайванського підрозділу спеціальних операцій приєднався до лав ЗСУ, проте загинув під час бою з російськими військами внаслідок артилерійського обстрілу.

Окрім того, в Україні загинув військовослужбовець Інтернаціонального легіону, 22-річний громадянин Великої Британії Каллум Тіндал-Дрейпер.