Для чого чекати на повномасштабний наступ Росії на Україну – Путін вже тут

Знову про улюблене – особисті сторінки у соцмережах і Московський Патріархат

Кирило Буданов – той що очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Знову став відомим і медійним і цього разу не через історію з імовірним зливом спецоперації із затриманням вагнерівців, не через імовірне повномасштабного вторгнення російських військ в України, а через те, що жив в одному приватному будинку у Хотові під Києвом разом із горезвісним і токсичним екс-заступником міністра внутрішніх справ, громадянином Російської Федерації Олександром Гогілашвілі і помічницею Володимир Зеленський – Марією Левченко.

Журналісти розслідувані покопирсалися у соціальних мережах цих персонажів, познаходили їхні спільні фото, встановили їхній зв’язок з «королем валютних конвертів» Стрелковським.

Але тепер до головного. Якщо Ви зайдете на сторінку дружини Кирила Буданова – Маріанни, Ви особливо не знайдете якоїсь активності, окрім того, що восени 2020 року вона балотувалася на місцевих виборах у Києві від Удару Кличка і в неї було багато передвиборчих постів. Один з цих постів про свято Покрови. Маріанна сфотографована на фоні храму на честь Ікони Божої Матері «Живоносне Джерело» у так званому Покровському чоловічому монастирі «Голосєєвская пустинь» Російської Православної Церкви в Україні.

Це страшний і мегаватний монастир РПЦ у Києві. Поза очі в МП його називають «молдованская лавра», через те, що намісник монастиря так званий «єпископ Ісакій», насправді – Фьодор Філіповіч Андроннік – за походженням молдаванин і перетягнув до монастиря дуже багато своїх земляків. Монастир ймовірно був відбудований за кошти бандитського общака «Дєда Кісєля». До речі після загибелі Володимира Кисіля поховали у Голосіївському монастирі.

Цей монастир став відомим у зв’язку з тим, що «Ісакій» Андроннік переховував тут терориста так званої «ДНР» бразильця з угорськими коренями Рафаелю Лусваргі, який нагадаю обіцяв «дійти до Києва і закінчити війну».

Цей монастир також відомий сектанським шануванням ерзянки «Матушкі Аліпії». До речі офіційна Церква не канонізувала так звану «матушку Аліпію» і засуджує це сектанське поклоніння, яке практикується у цьому монастирі.

Я вже мовчу про те, що насельники монастиря служили, а можливо і служать молебні «за побєду рускага оружия».

Як бачимо московське мракобєсіє помножине на російсько-путінський шовінізм.

До чого це я. Маріанна Буданова не випадково сфотографувалася на фоні храму «Голосєєвской пустині», мої джерела повідомили, що родина Буданових полюбляють цей монастир Російської Православної Церкви в Україні.

Звісно уважний читач вкотре напише мені у коментарях, що це все приватна справа, де молитися і кому – куди ходити.

Але нагадаю, що Голова СБУ Баканов зізнався, що він парафіянин «Ввєдєнського монастиря» у Києві РПЦ в Україні, Буданови – парафіяни «Голосєєвськой Пустині» РПЦ в Україні. Так і живемо. А Ви шукайте кротів… і чекайте на повномаштаний наступ Путін. Для чого? Путін вже тут.

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