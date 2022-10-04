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З'явились подробиці телефонної розмови Зеленського з Байденом

Юрій Лящук
glavcom.ua
З'явились подробиці телефонної розмови Зеленського з Байденом
Лідери високо оцінили ефективну двосторонню роботу
фото з відкритих джерел

Глава Української держави подякував Джозефу Байдену за потужну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів чергову предметну й конструктивну телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.

Глава Української держави подякував за потужну підтримку України, яку послідовно демонструє уряд США.

Володимир Зеленський окремо відзначив останні два пакети – 1,1 млрд дол. безпекової допомоги та майже 12,4 млрд дол. – на підтримку нашої держави.

Він високо оцінив принципову й непохитну позицію Сполучених Штатів щодо невизнання псевдореферендумів, проведених Росією на тимчасово окупованих територіях України.

«Вони є нікчемними та не змінюють реальності. Територіальну цілісність України буде відновлено», – заявив Володимир Зеленський.

Президент України також наголосив на необхідності жорсткої колективної реакції всього цивілізованого світу на спробу Росії анексувати територію України. У цьому контексті лідери обговорили координацію зусиль в ООН та на інших ключових міжнародних майданчиках.

Глава Української держави поінформував про перебіг операції зі звільнення українських територій і зазначив, що успіхи сил оборони обумовлені хоробрістю українських воїнів та зброєю, наданою Сполученими Штатами.

Було окремо відзначено важливість реалізації зернової ініціативи, що сприяє підтримці продовольчої безпеки в усьому світі, а також наголошено на необхідності її подальшого виконання.

Президенти позитивно відзначили звільнення американських громадян, які перебували в російському полоні.

Лідери високо оцінили ефективну роботу наявних двосторонніх форматів взаємодії, зокрема дипломатичних команд.

Як повідомлялося, Україна пропонує США надавати «повну та постійну інформацію» про російські цілі, за якими хочуть вдарити ЗСУ. На цей крок Київ пішов задля постачання тактичних ракет Atacms, які мають дальність 300 кілометрів. 

Нагадаємо,  28 вересня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars. 

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Теги: росія Володимир Зеленський США Джозеф Байден війна

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