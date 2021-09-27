ЗМІ: уряд призначив нове правління «Нафтогазу»

Уряд призначив нове правління «Нафтогазу» після того, як взяв на себе повноваження наглядової ради

Кабмін вніс зміни до правління, звільнивши двох членів і призначивши чотирьох

Кабінет міністрів України призначив нове правління НАК «Нафтогаз України» після того, як взяв на себе повноваження наглядової ради НАК. За інформацією «РБК-Україна», рішення про кадрові призначення прийнято 27 вересня.

За інформацією ЗМІ, Кабмін припинив повноваження членів правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи та Ярослава Теклюка.

Натомість уряд обрав членами правління «Нафтогазу» Маврикія Калугіна, радника голови правління з питань видобутку газу; Владислава Воловика, радника голови правління; Олену Бойченко, директора з Управління персоналом та соціальної політики «Групи Нафтогаз»; Романа Чумака, голову казначейських операцій «Групи Нафтогаз» – начальника казначейського департаменту.

Раніше голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко написав листа на адресу прем'єра Дениса Шмигаля і попросив Кабінет Міністрів якомога швидше взяти на себе повноваження наглядової ради компанії, яка виявилася недієздатною після звільнення трьох незалежних членів.

На початку вересня три члени наглядової ради «Нафтогазу» пішли у відставку через новий виток конфлікту, пов'язаний з тим, що компанію очолює Юрій Вітренко.

Згодом США розкритикували звільнення членів наглядової ради «Нафтогазу».