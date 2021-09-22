Чи наживається «Нафтогаз» на українському газі? Вітренко відреагував на скандальні заяви «ображеного» співробітника

Вітренко пояснив, що насправді на видобуток газу витрачається більше коштів, ніж вдається заробити на його продажі

Керівник компанії анонсував розкриття актуальних цифр щодо собівартості видобутку найближчим часом

«Нафтогаз України» витрачає більше реальних грошей на видобуток газу, ніж отримує від його реалізації. Про це на своїй Facebook-сторінці написав керівник компанії Юрій Вітренко, коментуючи заяву колишнього головного виконавчого директора компанії Отто Ватерландера, який нещодавно заявляв, що собівартість газу, який видобуває компанія, складає близько 1 грн за кубометр.

За словами Вітренка, різниця між собівартістю видобутого газу та доходами від його реалізації традиційно покривалася за рахунок насамперед надходжень від транзиту або фінансувалася за рахунок кредитів.

«Навіть у бухгалтерській звітності операційна собівартість є у рази вищою. А операційна собівартість – це не повна собівартість, це тільки частина», – зазначає він.

Також керівник «Нафтогазу» пообіцяв, що актуальні цифри щодо собівартості будуть розкриті з публікацією звітності за перше півріччя, підготовку якої мають завершити найближчим часом.

Нагадаємо, нещодавно звільнений з посади екс-головний виконавчий директор «Нафтогазу» Отто Ватерландер розповів у інтерв'ю «Економічній правді», що видобуток газу для компанії складає близько 1 грн за кубометр. А продає українським домогосподарствам та підприємствам теплокомуненерго по 7 грн за кубометр газу.

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