Опалювальний сезон на грані зриву. Виробники тепла відмовляються укладати договори з «Нафтогазом»: стала відома причина

Наразі договори з «Нафтогазом» підписали лише 56% виробників тепла і це переважно маленькі підприємства, які не мають вибору

Експерт Асоціації міст України пояснює, чому теплокомуненерго не погоджуються підписувати договори з привабливою ціною 7,42 грн за кубометр

Договори, які пропонує НАК «Нафтогаз України» виробникам тепла, є неприйнятними, адже підприємства не зможуть їх виконати. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив директор аналітичного центру Асоціації міст України Ярослав Рабошук. За його словами, «Нафтогаз», хоча й пропонує прийнятну на сьогодні ціну (7,42 грн за кубометр), вимагає оплачувати природний газ наперед, тоді як комунальні підприємства отримують кошти за теплопостачання від населення у наступному місяці після надання послуг.

«Нафтогаз» вимагає у договорах запровадити безспірне списання коштів з рахунків підприємств теплокомуненерго, тобто без суду НАК може списати ту суму, яку вважає за потрібне», – пояснив експерт.

За інформацією Рабошука, зараз ідуть перемовини про зміну умов договору, адже у разі їх виконання підприємства не матимуть, чим платити заробітну плату та податки.

«Зараз також ідуть перемовини між урядом та міськими головами, на скільки потрібно піднімати тарифи на тепло- та гаряче водопостачання для населення, тому що зросли тарифи на розподіл газу, піднялася суттєво зарплата працівників підприємств ТКЕ. А ще у тарифі на теплі послуги врахована зовсім інша ціна газу – в окремих містах вона становить навіть 4 грн за кубометр», – сказав експерт.

Тим часом наразі договори з «Нафтогазом» підписали лише 56% виробників тепла і це переважно маленькі підприємства, які не мають вибору.

«Маленькі підприємства підписали, великі – ні. Великі – це підприємства теплокомуненерго, які забезпечують опалення та гаряче водопостачання у великих містах. У нас же теплопостачанням займаються ще й дахові котельні – стоять на дахах у багатоповерхових житлових будинках. Вони ж також споживачі газу, тому підписали договори з «Нафтогазом», бо їм немає куди діватися», – підкреслив Ярослав Рабошук.

До слова, 8 вересня Асоціація міст України звернулася до президента, уряду та парламенту щодо забезпечення початку сталого проходження опалювального сезону 2021/2022 років і запропонувала шляхи вирішення проблемних питань, пов’язаних із подорожчанням газу для населення та бюджетної сфери.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко заявив, що Кабінет міністрів повинен зафіксувати ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11,2 грн/куб. м замість ринкових 35 гривень, а місцевим бюджетам – погасити різницю в тарифах за минулі роки, щоб зберегти тарифи на тепло та гарячу воду для населення на рівні минулого опалювального сезону.

Раніше Київська міська держадміністрація повідомила, що для вчасного старту опалювального сезону у столиці за тарифами минулого сезону необхідно терміново вирішити питання компенсації теплопостачальним підприємствам різниці в тарифах.