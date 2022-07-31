Російські війська зосередять зусилля у напрямку Бахмута і навколо Донецька – ISW

В ISW також сумніваються, що російські війська зможуть досягти значних успіхів на захід від Донецька

Експерти заявляють про малу ймовірність того, що російські наступальні операції дозволять взяти Бахмут

Російські війська зосередяться на наступах на Бахмут і навколо Донецька, однак успіхів не матимуть. Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.

«Російські сили, ймовірно, віддають пріоритет наступальним операціям у напрямку Бахмута та навколо Донецька на шкоду зусиллям взяття Сіверська та Слов'янська», – ідеться у звіті.

Аналітики інституту припускають, що російське командування намагається використати недавні успіхи в районі Новолуганського, щоб посилити наступ на Бахмут зі сходу.

«Їхні зусилля навколо Донецька, ймовірно, спрямовані на те, щоб витіснити українські сили із зони досяжності артилерійського вогню. Можливо, вони також мають намір захопити якнайбільше території на Донеччині до запланованих на вересень референдумів», – зазначили в Інституті.

Водночас експерти заявляють про малу ймовірність того, що російські наступальні операції дозволять взяти Бахмут, який є великим і добре захищеним містом.

В ISW також сумніваються, що російські війська зможуть досягти значних успіхів на захід від Донецька, навіть якщо їм вдасться взяти міста Авдіївку та Піски.

«Проте бойові дії у цих районах, швидше за все, посилюватимуться, і президент України Володимир Зеленський закликає мешканців евакуюватись», – ідеться у звіті.

Ключові висновки:

Російські війська вели наземні штурми навколо Бахмута та околиць Донецька, а також на південний захід від Ізюма. Один штурм на схід від Бахмута досяг обмежених успіхів.

Російські війська знову не проводили наземних штурмів біля Сіверська, що свідчить про те, що вони депріоритезують операції в цьому районі.

Супутникові знімки показали, що російські підкріплення зосереджені біля українського кордону на наземній лінії зв’язку (GLOC), що веде в бік Ізюма.

Українські війська превентивними артилерійськими ударами зірвали російський штурм у Херсонській області.

Українські офіційні особи стверджують, що пошкодження залізничного мосту через Дніпро поблизу Херсона унеможливило російські війська поповнювати свої позиції на західному березі річки залізницею.

Нагадаємо, розпочалася сто п’ятдесят восьма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без особливих змін. Російські окупанти на припиняють завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.