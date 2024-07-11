Міністерство освіти і науки України вимагає від закладів освіти терміново встановити сонячні та вітрові електростанції

У школах з'являться сонячні електростанції

Міністерство освіти і науки України видало термінове розпорядження усім закладам освіти щодо встановлення об'єктів сонячної та/або вітрової генерації. Цей крок спрямований на забезпечення стабільної роботи закладів в умовах можливих перебоїв з електропостачанням. Про це йдеться у листі міністра освіти і науки Оксена Лісового, що спрямований на адреси керівників закладів освіти всіх рівнів, форм власності та сфер управління.

У листі міністра освіти і науки Оксена Лісового керівникам закладів освіти всіх рівнів наголошується на необхідності не лише встановлення генераторів, але й придбання та встановлення систем зберігання енергії.

Окрім цього, МОН доручило закладам освіти провести до 15 липня 2024 року інформаційну кампанію серед персоналу, студентів та учнів щодо підвищення енергоефективності та енергоощадження. Також керівники закладів мають стимулювати населення встановлювати власні сонячні електростанції та системи зберігання енергії.

Про виконану роботу заклади освіти мають прозвітувати Міністерству найближчим часом.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по «Охматдиту» було повністю зруйновано корпус токсикології та пошкоджено кілька інших відділень. Сотні киян відгукнулися на заклик допомогти розібрати завали, під якими могли перебувати діти.

Стало відомо, що енергетики відновили електропостачання дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у Києві.