Голова Національного антитерористичного комітету РФ Олександр Бортніков офіційно звинуватив, без доказів, військову розвідку України у теракті, який стався у березні у підмосковному концертному залі «Крокус Сіті Хол»

Таким чином Москва хоче підірвати підтримку України Заходом

Глава ФСБ Росії Олександр Бортніков посилив необґрунтовану та шаблонну версію Кремля, яка звинувачує Україну та НАТО в організації терористичних атак та диверсій на території РФ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 11 червня Бортников на засіданні Російського антитерористичного комітету заявив, що Україна за підтримки США та НАТО «нарощує зусилля щодо терористичних атак і диверсій на території Росії». Крім того, він неправдиво звинуватив українську розвідку у подіях 22 березня (йдеться про напад на «Крокус Сіті Холл»).

За оцінками ISW, ця атака була організована підрозділом Ісламської держави в Афганістані ІДІЛ-К, і немає жодних доказів того, що Україна була причетна до цього в будь-якій якості.

Аналітики пояснюють дії Москви бажанням підірвати довіру до України. На їхню думку, Кремль регулярно використовує звинувачення у тероризмі проти України та Заходу, щоб підірвати підтримку України Заходом та представити себе жертвою західної та української агресії.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі».

Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Також повідомлялося, що після теракту в «Крокус Сіті Холлі» у Москві різко збільшилася кількість справ про порушення правил в'їзду до Росії іноземцями. До прикладу, лише за 25 березня у столичних судах зареєстрували 784 такі ухвали, за весь минулий тиждень їх було 1106. Здебільшого у них йдеться про видворення за межі країни.