Народні депутати планують залучити дітей до обговорення законодавчих ініціатив щодо їхнього захисту в соціальних мережах та цифровому просторі. Наразі робота над відповідним законопроєктом триває, а тотальної заборони соцмереж для дітей віком до 16 років не передбачається. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис заступниці голови фракції «Слуга народу» Юлії Гришиної.

За її словами, до робочої групи долучилися 49 фахівців. Серед них – народні депутати, представники Офісу президента, профільних міністерств, правоохоронних органів, науковці, громадські організації та міжнародні технологічні компанії, зокрема Microsoft, Cisco і Google.

Учасники групи вивчають міжнародний досвід і напрацьовують законодавчі механізми, які мають забезпечити безпеку дітей в інтернеті.

«Важливо, що до обговорення попередніх напрацювань обов'язково залучимо й самих дітей, адже їхню думку обов'язково потрібно враховувати», – наголосила Гришина.

Вона зазначила, що мета ініціативи – не заборонити дітям користуватися сучасними технологіями, а зробити цифровий простір безпечнішим. За її словами, Франція, Велика Британія та Австралія вже впроваджують нові правила захисту неповнолітніх в інтернеті.

Раніше міністр освіти і науки в інтерв'ю «Суспільному» висловився на підтримку певних обмежень користування соціальними мережами для дітей і підлітків. Він зауважив, що йдеться не про повне блокування доступу, а про правила, які мають обговорити.

«Скоріше так, ніж ні. Якого ґатунку мають бути обмеження – треба дискутувати. Не буде так, що одного ранку всім вимкнуть рубильник. Мова не про це», – сказав міністр.

Серед ризиків він назвав маніпуляції в соціальних мережах, поширення дезінформації та вербування дітей через Telegram-канали для стеження за українськими військовими й передавання інформації.

На його думку, в умовах інформаційної війни питання захисту дітей у цифровому просторі потребує окремої уваги.

Раніше «Главком» повідомляв, що Малайзія заборонила дітям до 16 років реєструвати нові облікові записи в соціальних мережах. Для платформ передбачили обов'язкову перевірку віку користувачів за державними документами.

Також Франція стала першою країною Євросоюзу, яка ухвалила закон про заборону користування соціальними мережами дітям до 15 років. Документ передбачає блокування акаунтів неповнолітніх користувачів.