У Threads влаштували масову сповідь про шкільні травми та «двійки», які досі викликають обурення

У мережі розгорілася гучна дискусія через шкільні травми минулого. Користувачка соцмережі Threads під ніком developingpotion одним дописом «розблокувала» болісні спогади тисяч українців, змусивши їх масово ділитися історіями про несправедливі оцінки та упередженість учителів. Про це пише «Главком».

«Моя дочка малювала плакат до 12 ночі, щоб вчителька в школі сказала що намалювала вона так собі, а похвалили дитину яка розпечатала ШІ малюнок і принесла в школу. Школа дійсно готує до несправедливого життя», – написала вона.

У коментарях під дописом користувачі масово поділилися болючими шкільними спогадами про несправедливе оцінювання творчих робіт, згадавши, як вчителі занижували бали через поганий настрій, відсутність принтера чи підозри в тому, що малюнок виконали дорослі, хоча згодом чимало з цих «недооцінених» учнів стали професійними художниками та здобули престижні дипломи.

«Мені вчителька малювання поставила двійку за малюнок чорнобривця, бо в неї був поганий настрій. Я обрізала внизу оцінку, принесла через два тижні знов на оцінку, поставила «відмінно». Це все не має значення тепер, коли в мене диплом з відзнакою з британської магістратури з ілюстрації»;

«З мене колись вчителька з малювання насміхалась перед всіма, що я навчаюсь в художній школі. У мене була одна з найгірших оцінок з цього предмета. (Я зараз професійний художник і ілюстратор). Не завжди вчителі праві»;

«Я пам'ятаю, як я робила презентацію про Шерлока на урок літератури. Але у вдома тоді не було принтера. Це був клас шостий, мабуть. І я малювала всі сторінки сама. Мені поставили 7, а усім іншим, які робили за допомогою комп'ютера і принтера, 11. Було дуже сумно. Мені вже 30, а я досі це пам'ятаю»;

«4-й клас! Завдання написати вірш! Мій вірш: Прийшла весна. Свою красу нам принесла, І все навколо розцвіло, Немов зими і не було. Вчителька сказала: таке собі. А її улюблениця написала: Дощику дощику, Зваримо тобі борщику (що в принципі і не її вірш), то вчителька хвалила її пів уроку»;

«У першому класі нам задали пошити одяг для ляльки. Це давно було, в 1985-му році. Я вирізала трапецію з тканинки, пришила ґудзик і прорізала дірочку-петельку, і це стала спідниця. Брат вирізав прямокутник, в ньому прорізав дірочки, то стала жилетка. Нам поставили одиниці!!! Бо всі інші принесли те, що їм пошили батьки»;

«Історія не моя, а моєї подружки. Вчителька поставила їй за роботу четвірку (сам малюнок забрала). Через тиждень моя подружка була на виставці картин, і там висіла її робота під іншим ім’ям. Ось це дуже неприємно. Через директора з’ясовували, чому так сталося. Вчителька навіть не вибачилася, але малюнок віддала»;

«Була схожа ситуація: коли самотужки намалював карту Африки, склеївши при цьому два ватмани в один величезний лист, і вчителька була незадоволена, бо «можна було роздрукувати на кольоровому принтері», хоча карта виглядала детально та змальована була з географічного відповідника із дотриманням масштабу та пропорцій і кольорів, два дні праці просто знівелювала»;

«Коли я вчилась в школі і малювала сама, за малюнки ставили низькі оцінки. Коли я почала просто копіювати малюнки звідкись – просто обводити через аркуш, – то одразу стали високі оцінки… було якось не зрозуміло…»;

«Я колись в школі як домашнє завдання з малювання намалювала фарбами зиму: там сюжет, діти з гірки на санчатах, надворі темніє... Вчитель сказав, що я не могла так гарно намалювати, що це моя старша сестра. І занизив мені оцінку».

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Серед коментарів трапилась і реакція вчительки: «Як людина яка працює в школі, можу сказати що я терпіти такого не можу. Ми вчимо дітей академічний доброчесності, а тут таке. А ваша дочка – велика молодець».

Нагадаємо, нещодавно мережа обурювалась першокласникам, які матюкалися і показували непристойні жести на уроці фізкультури, і довели вчительку до того, що вона відмовилася працювати з класом.

Також «Главком» писав, як у мережі розгорілася дискусія щодо надмірного шкільного навантаження на п’ятикласників.

У соціальній мережі Threads батьки українських школярів влаштували жваве обговорення того, за якою освітньою програмою дітям навчатися найкраще.

Також у мережі спалахнула дискусія щодо того, чи варто змушувати школярів читати програмні твори з літератури, якщо їх можна замінити екранізацією.