Педагоги запевняють: завдань задають небагато, а головна проблема в тому, що батьки занадто втручаються в навчання, тоді як п'ятикласники вже мали б працювати самостійно

У мережі розгорілася дискусія щодо надмірного шкільного навантаження на п’ятикласників. Користувачка під ніком khrystyna_drabych, чия дитина навчається в п'ятому класі, публічно звернулася до вчителів та інших батьків зі скаргою на завеликий обсяг домашніх завдань, через який у школярів не залишається часу на відпочинок та гуртки. Про це пише «Главком».

У коментарях розгорнулося жваве обговорення – більшість батьків підтримали авторку. Люди пишуть, що їхні діти так само «тонуть» у домашніх завданнях і зовсім не мають вільного часу.

«Зверніться до класного керівника з цим питанням, нехай поговорить з вчителем. Бо це, в принципі, забагато. Мій син в 6-у класі. Їм задають максимум 4 завдання на одній сторінці, або щось написати і вивчити. Як у вас, стільки ніколи не було!»;

«Це багато! Можу прокоментувати щодо англійської мови, як фахівець. Ми не задаємо 30 слів не тільки дітям, а й дорослим, бо наш мозок не спроможний запам'ятати стільки нових слів за один раз. Методичні рекомендації – 5-7. І нові слова подають у контексті, в реченнях або коротких діалогах. Я вас попрошу, не змушуйте дитину це зубрити. Бо єдиного результату, якого ви досягнете це те, що дитина зненавидить ту англійську на все життя»;

«Я – вчитель. Обсяг великий. Особисто я не задаю більше, ніж прочитати один параграф, не важливо, встигаємо чи не встигаємо. Бо вважаю, що письмові д/завдання можливі зараз хіба що з математики і мови, і не більше однієї вправи. Порада: не робити все, просто не робити. В моєму класі раніше задавали з математики до 8-и вправ, я своїм учням так і сказала: не робити»;

«В мого таке саме. А він лише в 3-у. Інколи не встигаємо і вже сварять. Бісить найбільше те, що питаю сина, що ви робите на уроці, а він мені каже, що мультик можуть дивитись. Додому задає вчити Present Simple і дає контрольну. На тих вчителів взагалі управи немає»;

«Якщо не мати гуртків, то ще плюс мінус. Але в цілому теж вважаю, що деякі дз більше розраховані на вихідні, коли часу більше. Особливо коли з сьогодні на завтра треба зробити проєкт».

Втім, думки в мережі розділилися: частина коментаторів не вважає таке навантаження надмірним:

«У мене дитина в 5 класі, домашньої стільки плюс гуртки, але швидко робить, дають ще додатково роздруківки. Але немає проблем з дз»;

«А ви хотіли і надалі гратися, як у початковій школі? Дитина має навчатися і вдома, самостійно закріпляти знання, які отримала у школі. А це відбувається через домашні завдання. Сучасна школа працює у незвичайних умовах: обстріли, сховища, дистанційні уроки. Тому 1/3 опрацьовуємо у школі (це в основному теоретичний матеріал і якісь приклади до нього), і 2/3 – дома»;

«Нам ще більше задавали, все одно повністю все ніхто не робив. Діти пристосовуються та зазвичай виконують важливе для себе»;

«Це рахується за багато завдання? Я, звичайно, не мама, але українська мова, природа – там тільки повторення матеріалу. З математики два завдання – це не багато. З літератури 10-20 сторінок – це взагалі не багато, це норма читання вдень. Історія один параграф, ну тут питання що у вчителя означає опрацювати… ну а англійська – більше посидіти над тим, бо диктант завтра. Діти йдуть в школу, щоб вчитися щось, а щоб щось з цього запам’ятати треба повторювати регулярно».

Своє слово в дискусії сказали й педагоги. У коментарях вони пояснили, що обсяг завдань регламентований, а проблема часто криється у браку самостійності школярів та надмірній опіці батьків:

«В 5 класі вже мають вміти самостійно без мам робити домашки. Щоб цю навичку сформувати в них були попередні 4 роки. Батькам треба заборонити лізти в навчальний процес»;

«Нас змушують задавати не більше однієї вправи. Цього цілком достатньо. З літературою складніше: діти не вміють читати й аналізувати тексти, буквально бояться текстів, більше сторінки. Тому читання додому задається обов'язково».

Цікавою думкою поділилися й батьки, чиї діти зараз навчаються в іноземних школах. На їхній погляд, чіткі домашні завдання в українській системі освіти – це радше перевага, аніж недолік, адже вони допомагають краще контролювати знання дитини.

Як писав «Главком», нещодавно у мережі розгорнулася жвава дискусія про те, що насправді мотивує дітей краще за суворий контроль та нескінченні вмовляння.

Нагадаємо, у мережі розгорівся скандал через допис користувачки Threads, яка розкритикувала вчительку початкових класів за відмову викладати фізкультуру. Педагог прийняла таке рішення після того, як шестирічні діти зірвали урок нецензурною лайкою та непристойними жестами.