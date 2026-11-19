Мережа українських університетів може знову зазнати змін: Міністерство освіти і науки не відмовляється від політики укрупнення закладів вищої освіти, однак планує запровадити чіткіші правила для таких рішень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю міністра освіти і науки України Андрія Бутенка «Суспільному».

За словами міністра, зараз МОН разом із Комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій працює над критеріями об'єднання університетів. Бутенко наголосив, що рішення про приєднання одного закладу до іншого не повинні залежати виключно від бажання міністра чи інших посадовців.

Серед можливих критеріїв оцінювання він назвав кількість наукових досліджень, обсяги коштів, зароблених завдяки науковій діяльності, а також співвідношення кількості студентів і викладачів.

Водночас, за словами Бутенка, оцінювати університети лише за кількісними показниками неправильно. Важливо враховувати їхні перспективи розвитку, можливості посилення освітніх програм та об'єднання наукового й матеріального потенціалу.

«Я мав на увазі, що не можна виміряти [важливість університету] лише кількісними показниками. Нам потрібно подивитися, чи є перспективи зростання. Наприклад, два університети в одному регіоні чи місті мають однаковий набір освітніх програм, викладачів і посереднє лабораторне забезпечення. Але разом ці університети можуть зростати у перспективі», – зазначив Бутенко.

Однією з причин необхідності перегляду університетської мережі міністр назвав демографічну ситуацію. Він пояснив, що система вищої освіти формувалася багато років тому під іншу кількість вступників та інші суспільні потреби.

«Теперішня система вищої освіти розбудовувалася багато років тому під зовсім інші завдання й контингент здобувачів. Він змінюється – як і контингент викладачів, адже демографія впливає на всі вікові групи», – зазначив Бутенко.

Міністр підтвердив, що скорочення кількості університетів залишається одним із планів відомства. Водночас він зауважив, що цей процес не буде швидким і не передбачає механічного зменшення кількості закладів удвічі за один рік.

«Ми маємо плани на скорочення кількості університетів. Але якщо ми хочемо помахом чарівної палички зменшити кількість університетів за рік удвічі – такого не станеться», – сказав міністр.

Водночас Бутенко наголосив, що реорганізація університетів не буде безболісною. Він визнав, що зміни можуть викликати занепокоєння серед працівників закладів, зокрема через невизначеність щодо робочих місць, зарплат і бронювання.

«Невідоме завжди лякає людей. Тому потрібно все пояснювати», – підсумував міністр.

Нагадуємо, що Програма діяльності уряду на 2026–2027 роки передбачає продовження модернізації мережі закладів вищої освіти шляхом їх укрупнення та об'єднання. Один із показників досягнення цієї цілі – об'єднання щонайменше шести закладів вищої освіти до кінця 2027 року.

Раніше «Главком» уже писав про дискусії навколо укрупнення українських університетів, зокрема про вибір закладів, які мають стати базою для об'єднання, прозорість критеріїв реорганізації та реакцію університетських колективів.

У 2025 році Міністерство освіти і науки оголосило про об'єднання чотирьох університетів у двох містах. У Кам'янці-Подільському Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка мали приєднати до Подільського державного університету, а в Умані Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – до Уманського національного університету.

Водночас ці рішення викликали невдоволення частини освітян і громадськості. Зокрема, на сайті Кабінету міністрів зареєстрували електронні петиції на підтримку збереження самостійності Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

У матеріалі також порушувалося питання подальшої долі майна та інфраструктури закладів після реорганізації. Окремі співрозмовники видання висловлювали застереження щодо можливого впливу політичних інтересів на процес укрупнення.