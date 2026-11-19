Чимало батьків назвали дистанційне навчання провальним і поскаржилися, що діти вдома не хочуть вчитися та сумують за друзями

Попри дискусії навколо дистанційного навчання, частина українських родин свідомо переводить дітей на онлайн-формат. Своїм досвідом у соцмережі Threads поділилася користувачка yaro_sslava: вона обрала «дистанційку» для доньки не через тривоги й закликала інших батьків розповісти про свої враження, пише «Главком».

У коментарях одразу відгукнулися батьки, для яких дистанційне чи сімейне навчання стало справжнім порятунком – вони зазначають, що діти уникають булінгу та вчаться без зайвого стресу.

«Моя донька, 10 років, навчається онлайн, починаючи з цього, пʼятого, класу, причому у двох школах – українській та британській. До цього була чисто на домашній освіті, в садок не ходила. Прекрасно почувається в компаніях великих і малих, з дітьми, з підлітками і з дорослими. Проблем з комунікацією чи вмінням заявити про себе жодних»;

«6-й клас, не онлайн школа, а просто сімейне. Так само свідомо перевела. Займається по програмі сама, зі мною і ще з репетиторами. За соціалізацію так само не хвилююсь, є друзі і є гуртки. Тут навіть навпаки, більше звертаєш увагу на реальну соціалізацію. З безмежних плюсів – ніяких сварок за навчання. Ціла і нагодована дитина. Так як документи в школі, здавати всі контрольні буде там»;

«Якщо б раніше, коли я вчилась, був онлайн, я б перевелась. Все залежить від дитини і від ситуації в класі. Є не лише спілкування в класі, булінг нікуди не подівся»;

«Вже 2 роки навчаємось так 3-4 класи. Дуже задоволені».

Були і такі користувачі, хто здивувався вибору дописувачки:

«Перевожу дитину в львівську школу, щоб вона більше не була на онлайні. Хоч це і було тимчасово та жодних позитивних моментів в онлайн навчанні, окрім можливості подорожувати, не знайшла»;

«Син з початку повномасштабного навчався дистанційно. Для нас це було максимально комфортно. Рівно до минулого року (7 клас), коли ми побачили, наскільки іде деградація в навчанні і соціалізації. Перевели в ліцей, з цього року навчається очно. Задоволені всі»;

«Спостерігаю в оточенні кількох таких дітей. Нічого хорошого не бачу. Те, що ви не хвилюєтеся за соціалізацію, не означає, що це не матиме наслідків. Особливо гостро воно проявляється в підлітковому віці»;

«Вимушено навчаємося онлайн, Дніпро, вже котрий рік. Мої враження – це повна фігня, пів екрана урок на іншій ютуб, чи в телефоні гра, це тупо треба слідкувати за дитиною, оскільки дім не сприймає як навчальний заклад;

«Я не знаю, як у вас дітки навчаються онлайн – мій просто не слухає, а катається на стільці, та і в школу проситься – хоче компанію».

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Нагадаємо, нещодавно українські батьки та вчителі обговорили, який формат навчання є кращим для школярів під час повномасштабної війни: дистанційні уроки вдома чи очні заняття в шкільних укриттях. Думки учасників дискусії розділилися. Частина батьків підтримала онлайн-навчання, тоді як інші наголосили на важливості перебування дітей у школі під наглядом педагогів.

Також у соціальній мережі Threads батьки українських школярів влаштували жваве обговорення того, за якою освітньою програмою дітям навчатися найкраще