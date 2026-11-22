Київ намагається зберігати очне навчання там, де школи можуть забезпечити дітям доступ до укриття. За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, під час дистанційних занять удома дитина може залишитися без світла чи інтернету, а під час тривоги можливість спуститися в укриття залежить від умов, у яких вона перебуває. Про це посадовець розповів в інтерв'ю «Главкому».

На початку навчального року в КМДА обговорювали, чи можна запровадити єдиний порядок роботи для всіх шкіл столиці. Мондриївський зазначив, що однаковий графік для всього міста можна було б забезпечити, перевівши всі школи на дистанційне навчання. Після обговорень місто вирішило зберігати очні заняття там, де це дозволяє безпекова ситуація.

«Батьки більш спокійні, коли дитина під час тривоги в шкільному укритті, а не вдома у квартирі», – сказав Мондриївський. Він наголосив, що безпека дітей залишається пріоритетом, навіть коли через повітряні тривоги доводиться переривати уроки.

Директори шкіл враховують кількість учнів, частоту тривог і місткість укриттів. Якщо очні уроки для всіх організувати неможливо, школи можуть проводити заняття у дві зміни або поєднувати очне й дистанційне навчання. У частині закладів діє графік «світлофор» – тиждень у класі, тиждень онлайн. Конкретний графік визначає педагогічний колектив.

Мондриївський вважає змішаний формат кращим за повністю дистанційний, бо вдома діти по-різному залучаються до занять. Він додав, що під час вибору формату місто враховує безпеку дітей, якість навчання, навантаження на вчителів і потреби батьків. Очні заняття насамперед намагаються зберегти для молодших школярів, які звикають до школи, та старшокласників, які готуються до НМТ.

На момент інтерв’ю повністю дистанційно працювали школи, де укриття ще не облаштували або ремонтували. Після нічних обстрілів кількість таких закладів може тимчасово зростати, поки школи усувають пошкодження. У деяких випадках учні продовжують заняття зі своїми вчителями в інших школах, де є вільні класи й місця в укриттях.

Нагадаємо, київські школи мають приймати учнів, яких батьки привезли під час ранкової повітряної тривоги. Чергові працівники супроводжують дітей до укриття. Після відбою директори можуть відкласти початок уроків на 15–60 хвилин, щоб учні та вчителі встигли дістатися до школи.