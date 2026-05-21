Бізнес у 13 років: підлітки зі школи MindCraft Володимира Литвина запускають справжні проєкти

Христина Жиренко
Христина Жиренко
MindCraft – безплатна школа онлайн-бізнесу для підлітків

13-річна Сабіна будує бренд продукції для домашніх тварин, Андрій у 17 років розвиває конструктор інтернет-магазинів, а його ровесник Владислав займається дропшиппінгом через Shopify. Це лише деякі приклади справжніх бізнесів учнів школи MindCraft від Lytvyn Foundation, третій навчальний потік якої триває саме зараз.

MindCraft – безплатна школа онлайн-бізнесу для підлітків 13–17 років, яку заснував харківський бізнесмен та digital-підприємець Володимир Литвин у межах свого благодійного фонду Lytvyn Foundation. Найкращі випускники кожного потоку отримують гранти на розвиток власних проєктів.

«Якщо у 30–40 років хочеш керувати власною бізнес-імперією, починати треба у тринадцять. Це прекрасний вік: ще не існує обмежень та страхів, береш і дієш», — упевнений Литвин.

Навчання повністю безплатне. Володимир Литвин розглядає проєкти фонду як соціальну інвестицію, особливо важливу в умовах, коли діти навчаються дистанційно, а державна освіта не встигає за реаліями ринку.

Як працює школа MindCraft

Через школу наразі пройшли понад 300 підлітків з різних регіонів України. Кожен учасник отримує 117 годин навчання, 90 тренінгів і 39 годин практики з реальними завданнями, командами та розподілом ролей. На третьому потоці, що триватиме до кінця червня, навчаються 74 підлітка.

Серед тих, хто вже отримав гранти, – 14-річна Єва з маркетплейсом мікрозавдань для старшокласників, 17-річна Євгенія з онлайн-простором для підлітків з курсами психології та особистого бренду, 16-річна Ірина з EdTech-набором для дітей 4–7 років та ще семеро талановитих випускників.

Від шахових турнірів до конструктора інтернет-магазинів

Молоді люди, які вивчають бізнес у MindCraft, не чекають на атестати чи дипломи, перш ніж розпочати власні підприємницькі проєкти.

Учень третього потоку Ігор уже створив онлайн-школу шахів з турнірами й вебінарами. Сабіна працює над брендом товарів для домашніх улюбленців. Андрій Г. розробляє SaaS-продукт для управління записами фахівців і студій. Артем займається продажами, пов’язаними з телеграм-каналами. Владислав продає через дропшиппінг на Shopify. Андрій М. зосередився на розробці конструктора інтернет-магазинів.

Усім цим підприємцям не більше 17 років. Досвід у бізнесі, який вони отримують в освітньому проєкті Володимира Литвина, допоможе їм розвивати та масштабувати власні справи сьогодні й у майбутньому.

Система освіти від Lytvyn Foundation

Безплатна школа онлайн-бізнесу MindCraft є частиною ширшої інфраструктури, яку вибудовує Lytvyn Foundation.

У цей самий час фонд проводить перший раунд серії онлайн-хакатонів Code The Future для підлітків, у межах якого молоді люди розробляють та презентують IT-рішення з використанням AI за реальними запитами українських компаній. За результатами відбору до участі у навчальному курсі та онлайн-хакатоні були запрошені майже дві сотні учасників. Найсильніші команди вийдуть до офлайн-фіналу, який відбудеться у червні.

Школа і хакатони від фонду українського підприємця Володимира Литвина разом охоплюють повний цикл власної справи на практиці: від ідеї до захисту продукту перед людьми, які самі пройшли шлях створення і розвитку власного проєкту в Україні. Випускники, які хочуть рухатися далі, мають можливість долучитися до бізнес-клубу з підприємцями та бізнес-інкубатора з менторською підтримкою практиків.

