Зеленський нагородив науковців державними нагородами

Глава держави обговорив з науковцями розвиток систем захисту неба, зокрема сучасної ППО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими науковцями, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував науковцям за їхню роботу, ідеї та втілені проєкти. «Наука для всіх нас – це про життя, це як його захищати, як допомагати, як ідеї втілювати в реальність. І деякі речі, які, напевно, є відчуття, що вони абсолютно нереальні, завдяки талановитим, розумним людям – вони з'являються. Я хочу вам подякувати за те, що наука в Україні розвивається, живе», – сказав він.

фото: Офіс президента

Президент відзначив науковців орденами князя Ярослава Мудрого IV та V ступенів, «За заслуги» І–ІІІ ступенів та княгині Ольги ІІІ ступеня, а також присвоїв ученим почесні звання «Заслужений лікар України» та «Заслужений працівник освіти України».

Під час зустрічі президент разом з науковцями обговорили розвиток систем захисту неба, особливо розробку сучасної ППО та, зокрема, антибалістики. Окремо йшлося про нові технології в космічній галузі й можливе долучення університетських розробок і студентських напрацювань до космічної програми держави. Крім того, говорили про потребу в підтримці інших суспільно важливих проєктів, їхню проблематику, масштабування та фінансування.

«Дуже хочемо збільшувати, відповідно, і заробітні плати, відповідні програми фінансувати. Все, що зможемо, будемо робити. Ми ж уже з вами зрозуміли, що там, де є технології, там є можливість, там є сильний захист, сильна наука, сильна армія. Все це сьогодні поєднано абсолютно», – наголосив Глава держави.

Главі держави також було представлено розробки українських науковців у сфері оборони та медицини. Зокрема, різні типи безпілотників, що вже мають успішні бойові застосування, наземні роботизовані комплекси з бойовими модулями для збиття FPV-дронів і заміни воїнів на позиціях, а також удосконалені засоби РЕБ. Крім того, є напрацювання щодо проведення операцій на серці поранених без зупинки роботи органа.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 21, 2026

Зазначається, що в Україні вже цьогоріч запрацює індивідуальний рейтинг із підтримки науковців – Національна система дослідників. Результативність учених визначатимуть у 14 галузях щороку. Методику оцінки стипендіатів уже затвердив Кабінет міністрів. Напрацювання українських науковців верифікуватимуться в національних і міжнародних базах даних.

2650 лідерів цього рейтингу отримуватимуть щомісячну стипендію в розмірі 10 тис. грн протягом двох років. Виплати розпочнуться в серпні. Зокрема, передбачено підтримку молодих учених, жінок у науці та науковців-ветеранів.