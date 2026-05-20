«11-ті класи напівпорожні». Доцент Університету Шевченка пояснив, чому молодь виїжджає за кордон

Наразі чоловіки віком від 18 до 22 років можуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану

Михайло Висоцький заявив про масовий виїзд молоді за кордон, зокрема «цілими класами»

Доцент Київського національного університету ім. Шевченка Михайло Висоцький заявив, що випускні класи в українських школах «стоять напівпорожні». За його словами, причиною цьому є виїзд молоді за кордон, зокрема через війну. Про це повідомляє «Главком».

В інтерв’ю ТСН Висоцький розповів про масовий виїзд молоді за кордон, зокрема «цілими класами». Основна причина від'їзду – це бажання батьків, щоб діти були у безпеці, а не тому, що «там краще навчання». Водночас для юнаків причиною виїзду є мобілізація.

«Якщо ми кажемо про хлопців, то, мабуть, знов таки [мобілізація] певним чином впливає, бо багато матерів бажають, щоб їх хлопці поїхали зараз, бо мають певні побоювання, що потім вони не зможуть виїхати», – пояснив він.

Водночас доцент Університету Шевченка заявив, що в Україні зараз бракує студентів на технічних спеціальностях, важливих для створення озброєння. Зі слів спікера, на цих напрямках мало студентів, оскільки мало хлопців, яких батьки вивозять за кордон відразу після 11 класу.

Нагадаємо, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. 28 серпня 2025 року прикордонники почали випускати з України чоловіків віком 18-22 років.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком 18-22 років спрямований на збереження української молоді, щоб батьки не вивозили підлітків, які не закінчили в Україні школу, а дозволили дітям спокійно навчатися.

До слова, військова омбудсменка Ольга Решетилова вважає, що урядовий дозвіл на виїзд 18–22-річних чоловіків за кордон не був помилкою: він допоміг зняти соціальну напругу, а з молоддю, яка виїхала, слід працювати, щоб забезпечити її повернення до України.