Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Пансіон чи автобус для старшокласників? Відомий освітянин розкритикував реформу старшої школи

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Пансіон чи автобус для старшокласників? Відомий освітянин розкритикував реформу старшої школи
Ігор Лікарчук: «Профільна школа потрібна. Але не можна її запроваджувати комуністичними методами»
фото з відкритих джерел

Лікарчук: «Ми фактично обмежуємо дитину в праві вибору. Чому не дати дитині можливість повчитися ще два роки у звичайній школі?»

Реформа профільної середньої освіти передбачає створення академічних ліцеїв. Відомий освітянин та ексдиректор Українського центру оцінки якості освіти Ігор Лікарчук у коментарі «Главкому» висловив сумніви, що українські громади готові забезпечити гідні умови для учнів із віддалених сіл.

На переконання Лікарчука, для учнів із невеликих громад реформа означає необхідність щодня долати значні відстані. Освітянин підкреслює, що такий режим є виснажливим для підлітків.

«Якщо ми хочемо створити академічний ліцей у громаді, то до нього маємо якось довозити учнів. Буває, що відстань між центром громади і деякими селами до 25 км. Уявіть: двічі на день, у школу і зі школи. Це яка людина витримає?», – зазначає Ігор Лікарчук.

Як альтернативу автобусам уряд пропонує створення пансіонів. Проте Лікарчук зазначає, що між європейським пансіоном і українським гуртожитком – прірва, особливо в питаннях гігієни та комфорту.

«Так, у Європі є пансіони, але там це справжні пансіони: починаючи від того, що кожна дитина живе у кімнаті, розрахованій максимум на двох, і закінчуючи тим, що там точно не один унітаз на весь поверх», – зазначає Лікарчук.

Найбільшим ризиком освітянин вважає нічні евакуації в умовах війни. Організувати сонних підлітків під час тривоги у великому гуртожитку – надзвичайно складне завдання.

«Я знаю, як піднімати дітей, навіть доросліших, сонних, відправляти їх в укриття через дорогу вночі, коли звучить тривога. Це не так просто, як здається тим, хто ніколи з цим не стикався. Коли один не знає, де його кросівок, інший не може збагнути, де його шкарпетки, третій взагалі не може відійти від сну», – каже Ігор Лікарчук.

Ігор Лікарчук також повідомив, що в Київській області заплановано створення 94 академічних ліцеїв на 62 громади. 

«Чудово, якщо ми зможемо створити і ще біля кожного ліцею пансіон, а не «общагу» в нашому розумінні. Якщо в нас будуть автобуси, якщо в нас будуть вчителі, буде ще купа всього необхідного, то ідея чудова. Але нічого цього не буде», – зазначив освітянин.

Лікарчук навів реальний приклад батька, чия дитина опинилася перед зачиненими дверима: в академічний ліцей «не дотягує», а в професійних закладах у радіусі 50 км немає жодної спеціальності, яка б її цікавила.

«Я передивився перелік спеціальностей всіх професійних ліцеїв, колишніх профучилищ і всіх професійних коледжів. Навколо нас на відстані 50 км жодної професії, яку б хотіла здобути моя дитина, немає. То в який заклад їй іти? ... Ми фактично обмежуємо дитину в праві вибору. Чому не дати дитині, яка «не дотягує», можливість повчитися ще два роки у звичайній школі без поглибленого профільного вивчення?», – каже Лікарчук.

Окрему увагу Лікарчук приділив системі оцінювання. За його словами, Україна продовжує гнатися за показниками, тоді як світ орієнтується на розвиток кожної окремої дитини.

«У Європі є таке поняття, як освітній прогрес учнів. Там роботу школи, не оцінюють за кількістю переможців олімпіад, за кількістю учасників Малої академії наук чи за кількістю учнів, які склали НМТ на 185 і більше балів, як це робиться у нас. У Європі роботу школи оцінюють за освітнім прогресом учнів», – зауважив Ігор Лікарчук.

«Главком» писав, що міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час виступу у Верховній Раді 8 квітня підтвердив курс уряду на продовження освітньої реформи. Зокрема, йдеться про реорганізацію у старшу профільну школу. Він зазначив, що 85% батьків підтримують цю реформу. 

Нагадаємо, в Україні навчальний рік офіційно триватиме до 30 червня 2026 року, однак реальні дати канікул кожна школа визначає самостійно. Згідно з постановою уряду №1003, 2025/2026 навчальний рік розпочався 1 вересня і має завершитися 30 червня 2026 року. Проте ця дата є граничною, а не обов’язковою для всіх учнів. Остаточне рішення про завершення навчання, проведення останнього дзвоника та початок канікул ухвалює педагогічна рада кожної окремої школи. При цьому враховуються навчальне навантаження, безпекова ситуація в регіоні, а також стан учнів і вчителів.

Читайте також:

Теги: навчання освіта вчитель учні школа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Бугров: Мережа закладів, яка дісталась Україні у спадок від Радянського Союзу, сьогодні не відповідає запитам і потребам
Куди вступати абітурієнту у 2026 році? Поради ректора найпрестижнішого вишу країни
5 квiтня, 14:00
Студентський протест під стінами Університету Шевченка
Вибори під час війни: мініатюрна модель
2 квiтня, 10:04
Наразі учні у 10-11 класах вивчають 15-20 навчальних предметів
Шукайте нову школу! Куди іти 1 вересня? Все, що треба знати батькам про реформу освіти Освіта
9 квiтня, 16:55
У місті, яке очолює Воке, нині проживає чимало українців
Мер бельгійського міста вивчив українську
4 квiтня, 19:15
Ректор столичного вишу радить абітурієнтам обирати фундаментальні гуманітарні спеціальності
Ректор Університету Шевченка назвав спеціальності, на які радить вступати абітурієнтам у 2026 році
8 квiтня, 09:01
Університет пропонує широкий перелік програм, пов’язаних із реальним сектором економіки
Українці можуть безоплатно отримати технічну освіту: «Метінвест Політехніка» відкрила набір за ваучерами
10 квiтня, 13:22
За матеріалами справи, підсудний має різні церковні нагороди та грамоти за навчання
Житель Сумщини здавав позиції ЗСУ за церковні книги з Москви
12 квiтня, 16:15
Загалом у 2026 році буде облаштовано 113 шкільних укриттів на майже 5 млрд грн
Уряд розподілив фінансування на укриття в школах та дитсадках
20 квiтня, 15:39
Навіть за умов примусової мобілізації якісна підготовка та правильне ставлення командирів дозволяють виховати гідних воїнів
Комбриг бойової бригади розповів, як воюють «бусифіковані»
26 квiтня, 17:15

Наука та освіта

Пансіон чи автобус для старшокласників? Відомий освітянин розкритикував реформу старшої школи
Пансіон чи автобус для старшокласників? Відомий освітянин розкритикував реформу старшої школи
Українські школярі виграли першу Європейську математичну олімпіаду
Українські школярі виграли першу Європейську математичну олімпіаду
Реформа шкільної освіти: чому бунтують батьки? Приклад громади на Кіровоградщині
Реформа шкільної освіти: чому бунтують батьки? Приклад громади на Кіровоградщині
Школярі з України посіли друге місце на світовому техатоні
Школярі з України посіли друге місце на світовому техатоні
«Освіта має підлаштовуватись під дитину, а не дитина під освіту». Реформа старшої школи спровокувала бунт
«Освіта має підлаштовуватись під дитину, а не дитина під освіту». Реформа старшої школи спровокувала бунт
Кабмін змінив правила роботи ліцеїв: що нового з вересня
Кабмін змінив правила роботи ліцеїв: що нового з вересня

Новини

FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Сьогодні, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Вчора, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
1 травня, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
1 травня, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
1 травня, 10:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua