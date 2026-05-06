Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

НМТ-2026: до 10 травня усі учасники отримають запрошення на основні сесії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
НМТ-2026: до 10 травня усі учасники отримають запрошення на основні сесії
У запрошенні кожен учасник знайде дату та точний час початку тестування
фото з відкритих джерел

Через умови воєнного стану інформація про місце розташування тимчасових екзаменаційних центрів (ТЕЦ) є суворо конфіденційною

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розпочинає розсилку запрошень для учасників основних сесій національного мультипредметного тесту. Майбутні вступники дізнаються точну дату, час та місце проведення іспитів уже найближчими днями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УЦОЯО.

Згідно з графіком, усі учасники основних сесій НМТ-2026 зможуть завантажити свої запрошення не пізніше ніж за десять календарних днів до початку тестування — тобто до 10 травня.

Важливо пам'ятати: УЦОЯО не надсилатиме інформацію через SMS або електронну пошту. Документи будуть розміщені виключно в персональних кабінетах учасників на офіційному сайті Центру. Абітурієнтам варто заздалегідь перевірити доступ до своїх кабінетів.

Через умови воєнного стану інформація про місце розташування тимчасових екзаменаційних центрів (ТЕЦ) є суворо конфіденційною. Фахівці закликають:

  • Не розголошувати адреси: не публікуйте фото запрошень у соцмережах та не передавайте координати центрів стороннім особам.
  • Уникати неофіційних ресурсів: особливу обережність слід виявляти до сторонніх Telegram-каналів, які обіцяють «швидкий доступ» до списків ТЕЦ або персональних даних.
  • Довіряти офіційним джерелам: уся правдива інформація міститься лише на ресурсах УЦОЯО.

У запрошенні кожен учасник знайде дату та точний час початку тестування, адресу тимчасового екзаменаційного центру та інструкції щодо необхідних документів, які потрібно мати з собою.

Нагадаємо, на основну сесію НМТ у 2026 році зареєструвалося понад 355 тисяч учасників – на 43 тисячі більше, ніж торік. 

Читайте також:

Теги: НМТ освіта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Руслан Шеремета: «Ставка для молодого вчителя, без надбавок, – це трохи більше 8 тис. грн»
Реформа старшої школи. Вчитель з Одеси назвав ключовий провал Міносвіти
Вчора, 12:32
Ігор Лікарчук: «Профільна школа потрібна. Але не можна її запроваджувати комуністичними методами»
Пансіон чи автобус для старшокласників? Відомий освітянин розкритикував реформу старшої школи
3 травня, 09:51
Олена Зеленська розповіла, як складала вступний іспит із математики в університеті
Олена Зеленська розповіла, як у студентські роки невдало склала вступний іспит
1 травня, 10:10
Інна Кротіченко з донькою-школяркою
Реформа шкільної освіти: чому бунтують батьки? Приклад громади на Кіровоградщині
30 квiтня, 20:23
Остаточне рішення про завершення навчання та початок канікул ухвалює педагогічна рада кожної школи
Літні канікули у школах 2026: коли почнуться та скільки триватимуть
24 квiтня, 08:05
Роман Гладишевський: «Регіональний чинник точно не є визначальним у рівні підготовки вступників»
Вступна кампанія-2026. Інтерв'ю з ректором найпопулярнішого вишу України часів війни Освіта
23 квiтня, 13:05
Ілон Маск висловився про свою освіту
«Не плутайте навчання з освітою». Маск поставив під сумнів освіту випускників Гарварду
16 квiтня, 13:26
Слідчі відкрили провадження 20 квітня 2023 року за ознаками підроблення документів про освіту так званим психологом
Підробка освітніх документів. Поліція закрила справу проти блогера Спартака Субботи
15 квiтня, 12:41
Замість обіцяного «процвітання» російська окупація приносить людям лише занепад
В окупованому Криму масово звільняються вчителі: у чому причина
14 квiтня, 15:11

Наука та освіта

НМТ-2026: до 10 травня усі учасники отримають запрошення на основні сесії
НМТ-2026: до 10 травня усі учасники отримають запрошення на основні сесії
«На уроках – українська, на перерві – російська». Омбудсменка пояснила причину
«На уроках – українська, на перерві – російська». Омбудсменка пояснила причину
Реформа старшої школи. Вчитель з Одеси назвав ключовий провал Міносвіти
Реформа старшої школи. Вчитель з Одеси назвав ключовий провал Міносвіти
Пансіон чи автобус для старшокласників? Відомий освітянин розкритикував реформу старшої школи
Пансіон чи автобус для старшокласників? Відомий освітянин розкритикував реформу старшої школи
Українські школярі виграли першу Європейську математичну олімпіаду
Українські школярі виграли першу Європейську математичну олімпіаду
Реформа шкільної освіти: чому бунтують батьки? Приклад громади на Кіровоградщині
Реформа шкільної освіти: чому бунтують батьки? Приклад громади на Кіровоградщині

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 6 травня
Сьогодні, 05:59
ЄС вимагає від України податкової реформи за кредит
Вчора, 21:36
Росія вдарила по відділеннях «Укрпошти» у трьох областях
Вчора, 20:57
Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Вчора, 18:43
Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Вчора, 17:30
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Вчора, 13:03

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua