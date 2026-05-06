НМТ-2026: до 10 травня усі учасники отримають запрошення на основні сесії

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розпочинає розсилку запрошень для учасників основних сесій національного мультипредметного тесту. Майбутні вступники дізнаються точну дату, час та місце проведення іспитів уже найближчими днями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УЦОЯО.

Згідно з графіком, усі учасники основних сесій НМТ-2026 зможуть завантажити свої запрошення не пізніше ніж за десять календарних днів до початку тестування — тобто до 10 травня.

Важливо пам'ятати: УЦОЯО не надсилатиме інформацію через SMS або електронну пошту. Документи будуть розміщені виключно в персональних кабінетах учасників на офіційному сайті Центру. Абітурієнтам варто заздалегідь перевірити доступ до своїх кабінетів.

Через умови воєнного стану інформація про місце розташування тимчасових екзаменаційних центрів (ТЕЦ) є суворо конфіденційною. Фахівці закликають:

Не розголошувати адреси: не публікуйте фото запрошень у соцмережах та не передавайте координати центрів стороннім особам.

Уникати неофіційних ресурсів: особливу обережність слід виявляти до сторонніх Telegram-каналів, які обіцяють «швидкий доступ» до списків ТЕЦ або персональних даних.

Довіряти офіційним джерелам: уся правдива інформація міститься лише на ресурсах УЦОЯО.

У запрошенні кожен учасник знайде дату та точний час початку тестування, адресу тимчасового екзаменаційного центру та інструкції щодо необхідних документів, які потрібно мати з собою.

Нагадаємо, на основну сесію НМТ у 2026 році зареєструвалося понад 355 тисяч учасників – на 43 тисячі більше, ніж торік.