Які бали НМТ потрібні для вступу на бюджет: дані по всіх вишах

Цьогорічна вступна кампанія обіцяє бути жорсткішою, ніж минулорічна
Портал «Вступ.ОСВІТА.UA» опублікував середні бали зарахованих на бюджет у 2025 році по кожному ЗВО

Дані про середній бал НМТ, з яким абітурієнти потрапляли на бюджет у різних вишах України, оприлюднив портал «Вступ.ОСВІТА.UA». Цифри актуальні для тих, хто готується до вступної кампанії цьогоріч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ОСВІТА.UA

Що і де дивитися

Портал ОСВІТА.UA зібрав три показники для кожного вишу: середній бал НМТ зарахованих на бюджет, конкурс на одне бюджетне місце та загальну кількість бюджетників. Водночас у таблиці можна відсортувати дані за будь-яким показником.

Дані ґрунтуються на результатах вступної кампанії 2025 року. Важливо розуміти: середній бал у таблиці – це не мінімальний прохідний поріг, а реальний результат тих, кого вже зарахували. Чим вищий конкурс на спеціальності та престижніший заклад – тим вищим буде цей показник. 

НМТ-2026: конкуренція зростає

Цьогорічна вступна кампанія обіцяє бути жорсткішою, ніж минулорічна. На НМТ-2026 зареєструвалися понад 355 тисяч абітурієнтів – на 43 тисячі більше, ніж у 2025-му, що є рекордом з 2022 року. Більшість – понад 336 тисяч – складатимуть тест в Україні, ще 18,5 тисячі – за кордоном.

Понад 103 тисячі з тих, хто вже складав НМТ раніше, зареєструвалися повторно, щоб покращити свій результат і підвищити шанси на бюджет.

Основна сесія тривала з 20 травня до 25 червня, додаткова – з 17 до 24 липня.  

Які пороги встановлено на 2026 рік

МОН офіційно закріпило мінімальні конкурсні бали для вступу на бюджет:

  • 130 балів – для більшості спеціальностей бакалаврату;
  • 140 балів – для фармації та промислової фармації;
  • 150 балів – для медицини, педіатрії, стоматології, медичної психології, права, міжнародного права, міжнародних відносин і публічного управління;
  • від 120 балів – для дефіцитних спеціальностей за наявності вільних місць.

Цьогоріч МОН також підвищило мінімальні тестові пороги з двох обов'язкових предметів: з української мови – з 7 до 8 балів (із 45 можливих), з історії України – з 8 до 9 (із 54). Якщо абітурієнт не долає поріг хоча б з одного предмета, результат з нього конвертується у мінімальні 100 конкурсних балів, що фактично унеможливлює вступ на бюджет.

Нагадаємо, «Главком» публікував орієнтовні прохідні бали до київських вишів за підсумками кампанії 2025 року. Тоді рейтинговий бал коливався від 118 до 165 залежно від спеціальності та закладу.

До слова, у 2026 році вступники можуть подати не більше 10 заяв, з яких лише 5 – на бюджет. Для порівняння, у 2025-му дозволялося подати 15 заяв. 

