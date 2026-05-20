В Україні стартувала основна сесія НМТ-2026

Сьогодні, 20 травня, стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ). Вона триватиме до 25 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Цьогоріч НМТ буде проходити за тогорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Тести з української мови, української літератури, історії України, біології та географії міститимуть по 30 завдань, із хімії – 24, із математики й фізики – 22, а з іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької) – 32. Усі завдання НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів

Передбачено, що кожен тест із навчального предмета міститиме набори завдань різних форм: з вибором однієї відповіді (усі предмети); з вибором трьох відповідей (історія України, географія, біологія); на встановлення відповідності (українська мова, історія України, українська література, біологія, математика, фізика, хімія); на встановлення відповідності (іноземна мова); на заповнення пропусків у тексті (іноземна мова); на встановлення послідовності (історія України); з короткою письмовою відповіддю (математика, географія, фізика, хімія).

Кількість тестових балів, отриманих під час виконання завдань із кожного предмета НМТ, буде переведено до шкали 100-200 балів.

Допуск до тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ)

Початок тестування для учасників та учасниць, які проходитимуть НМТ в Україні, зазначено за київським часом, а для тих, хто братиме участь в НМТ за кордоном, – за місцевим часом населеного пункту, де розташований ТЕЦ.

Допуск до екзаменаційних центрів розпочинається за 30 хв і припиняється за 5 хв до початку тестування. Для входу потрібно буде пред’явити сертифікат учасника НМТ та оригінал документа, що посвідчує особу або його цифровий аналог в застосунку «Дія». Якщо учасник запізниться або при вході до ТЕЦ не пред’явить документа, що посвідчує особу, – його не допустять до участі в НМТ.

Що дозволено мати із собою

Учасникам тестування варто мати при собі ручку та за бажанням пляшечку питної води і перекус. Паперові чернетки буде видано в аудиторії тестування.

Протягом часу, відведеного на виконання завдань НМТ, учасникам і учасницям заборонено мати при собі або на своєму робочому місці речі, що не передбачені процедурою проведення тестування: пристрої зчитування, обробки, збереження, відтворення інформації, окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади. Їх потрібно буде залишити в спеціально відведеному місці в аудиторії.

Як діяти під час тривалої повітряної тривоги

Учасники й учасниці НМТ, які через масовані обстріли, тривалі повітряні тривоги або погіршення самопочуття не зможуть розпочати чи завершити тестування, матимуть право пройти НМТ під час додаткових сесій.

Для цього потрібно до завершення роботи в аудиторії повідомити працівників ТЕЦ про погане самопочуття або психоемоційний стан і перед виходом із ТЕЦ подати через відповідального за ТЕЦ заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій. «Важливо, щоб інформацію про стан учасника зафіксували в документах ТЕЦ. Без такого запису взяти отримати доступ до участі в НМТ під час додаткових сесій буде неможливо», – зазначає Український центр оцінювання якості освіти.

Учасники, які після ночі обстрілів і тривалої повітряної тривоги розуміють, що не можуть прибути на тестування через погане самопочуття або психоемоційний стан, також мають право протягом трьох днів подати до Регіональних центрів оцінювання якості освіти, на території зони обслуговування якого мали проходити НМТ, заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій. Рішення щодо допуску ухвалюватиме регламентна комісія при центрі з урахуванням безпекової ситуації напередодні тестування.

Коли будуть результати

Після завершення кожного етапу учасник побачить інформацію про кількість наданих і збережених відповідей. «Дізнатися про те, який тестовий бал з кожного предмета НМТ ви отримали, можна лише після завершення роботи над завданнями другого етапу. Якщо бажаєте занотовувати отримані тестові бали – зверніться після завершення роботи над завданнями обох етапів до старшого інструктора, і він надасть Вам аркуш для запису результатів», – йдеться в повідомленні.

Учасник НМТ зможе самостійно, скориставшись таблицями переведення тестових балів у рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів, попередньо визначити свої результати. Офіційні ж результати буде розміщено в персональних кабінетах учасників НМТ до 3 липня.

Якщо учасник вважає, що щодо нього допущено порушення процедури проведення НМТ, що може вплинути на результат, – до виходу з ТЕЦ він має подати відповідальному за ТЕЦ апеляційну заяву щодо порушення процедури (за бажанням у заяві варто вказати на потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій). Подати таку заяву після виходу з ТЕЦ не можна.

Нагадаємо, на основну сесію НМТ у 2026 році зареєструвалося понад 355 тис. учасників – на 43 тис. більше, ніж торік.