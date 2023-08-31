«Донат замість квітів»: навчальні заклади звернулись до батьків та учнів

Колективи закладів пропонують українцям донатити гроші на потреби ЗСУ замість купівлі квітів

Перший день навчального року 1 вересня традиційно супроводжується великою кількістю квітів для вчителів, проте тепер навчальні заклади пропонують без цього обійтися. У соцмережах запустили акцію «Донат замість квітів» і всіх учнів з їхніми батьками просять усі гроші направити на донат для Збройних Сил України.

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Викладачі, чиновники та навіть цілі колективи навчальних закладів звернулися з проханням відмовитися від фінансових витрат на квіти. Усі ці гроші пропонують задонатити на потреби ЗСУ.

Акцію підтримали як школи та гімназії, так і ліцеї з вищими навчальними закладами по всій території нашої країни. Українців просять допомагати нашим захисникам, бо квіти з часом зав'януть, а гроші допоможуть пришвидшити нашу перемогу.

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Деякі українські навчальні заклади публікують номери банківських рахунків, на які можна переказати кошти, а інші планують облаштувати 1 вересня спеціальні скриньки для збирання грошей.

Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року укриття, облаштовані у школах Києва, будуть працювати цілодобово. Водночас під час занять пріоритет у розміщенні в них під час повітряної тривоги надаватимуть саме дітям. Начальник міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що якщо укриття освітнього закладу не може одночасно вмістити всіх учнів – навчання має бути організоване в кілька змін. Посадовець також нагадав про рішення Рада оборони Києва, відповідно до якого споруди цивільного захисту шкіл і садочків будуть доступні для всіх людей цілодобово.

Також ми писали, що у Харкові школярі задля безпеки кілька разів на тиждень навчатимуться у приміщеннях метрополітену. У місті сформували вже 60 таких класів на 1003 дитини, вони вчитимуться у підземці 3-4 рази на тиждень по змінах. Годуватимуть школярів безплатно, а до метро їх підвозитимуть на автобусі.