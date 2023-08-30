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Частина харківських школярів навчатиметься у метро

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Частина харківських школярів навчатиметься у метро
Перебування школярів у метро на час навчання не вплине на роботу підземки
фото: unicef

Годуватимуть школярів безкоштовно, а до метро їх підвозитимуть на автобусі

У Харкові школярі задля безпеки кілька разів на тиждень навчатимуться у приміщеннях метрополітену. У місті сформували вже 60 таких класів на 1003 дитини. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Раніше мер Харкова пояснював, що діти вчитимуться у підземці 3-4 рази на тиждень по змінах.

Годуватимуть школярів безплатно, а до метро їх підвозитимуть на автобусі.

Міський голова зазначав, що у метрополітені облаштовують приміщення для навчання школярів, а саме встановлюють системи рекуперації повітря, освітлення, туалети.

Терехов зазначив, що перебування школярів у метро на час навчання не вплине на роботу підземки та можливість використовувати його як укриття.

Взагалі заклади загальної середньої освіти Харкова почнуть навчальний рік у дистанційному режимі.

Як повідомлялося, у Києві батьки 240 тис. школярів погодились на навчання своїх дітей офлайн у навчальних закладах. Ця цифра в 2,5 рази більше, ніж 2022-го. Торік лише 94 тис. батьків вирішили відправити дітей до шкіл. Київрада виділила 550 млн грн на облаштування укриттів у закладах освіти, а 61 млн грн – на будівництво нових укриттів.

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Теги: Харків метро укриття навчання батьки школярі Ігор Терехов

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