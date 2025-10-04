Global Teacher Prize Ukraine 2025: названо ім'я найкращого вчителя року

Під час нагородження педагог подякував родині, колегам і захисникам України

Головним переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2025 став Руслан Шаламов, учитель біології та екології наукового ліцею «Обдарованість» у Харкові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Освіторію».

Руслан Шаламов отримає 1 мільйон гривень на реалізацію своєї освітньої мрії. Під час нагородження педагог подякував родині, колегам і захисникам України:

«Щоб мати успіх, треба мати надійний тил – це моя родина. Щоб мати успіх, треба мати підтримку – дякую колективу Харківського наукового ліцею «Обдарованість». І щоб мати успіх, треба мати середовище, яке сьогодні оберігають наші захисники та захисниці. Слава Україні!»

Руслан Шаламов – досвідчений педагог і науковець. Працюючи у школі, він захистив кандидатську дисертацію з біохімії, а десятки його учнів нині навчаються та працюють у провідних університетах світу.

Освітянин долучився до реформи Нової української школи (НУШ) з моменту її запуску та бере участь у розробленні державних стандартів освіти.

Він також є автором понад 50 книг, серед яких 10 підручників із грифом МОН, та інноваційної модельної програми з біології. Окрім цього, Руслан Шаламов активно допомагає молодим педагогам – у межах програми наставництва від «Освіторії» він підтримував учителів-початківців.

Організатори відзначають, що шлях Руслана до педагогіки був несподіваним: спочатку він мріяв стати біохіміком-дослідником, але після першого уроку зрозумів, що саме школа – його справжнє покликання.

До слова, другий рік поспіль саме вчитель з Івано-Франківська здобуває перемогу у національній відзнаці «Вибір українців» від Global Teacher Prize Ukraine 2025

«Вибором українців» 2025 року став Юрій Пахомов, учитель хімії з Івано-Франківська. Урочисту нагороду він отримав із рук першої леді України Олени Зеленської, яка особисто привітала його та всіх педагогів із професійним святом.